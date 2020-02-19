日本エイサーは2月19日、ベーシックノートPC「Aspire」シリーズから、15.6型モデル「A315-56-H58U/K」を発表した。2月20日から発売する。店頭予想価格は80,000円前後（税込）。
CPUに第10世代Intel Core i5-1035G1を搭載する15.6型ノートPC。ディスプレイは1,920×1,080ドットのフルHD、画面は非光沢（ノングレア）で、画面が180度まで開く設計となっている。ブルーライト対策メガネと同等の効果があるという「Acer BluelightShield」も備え、強・中・弱・長時間の4種類からモードを選べる。キーボードはテンキー付き。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-1035G1（1.0GHz）、メモリがDDR4-2,666Hz 8GB（最大8GB）、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.1。インタフェースはUSB 3.0×1、USB 2.0×2、HDMI×1など。バッテリ駆動時間は約7.5時間。本体サイズはW363×D245×H19.9mm、重さは1.69kg。