NTTドコモは1月22日、英語音声を自動で文字起こしする音声認識AIサービス「Otter」の日本での事業展開に向けて、Otterを提供するAISense(Otter.ai)と協業を開始すると発表。ドコモとOtter.ai、機械翻訳サービスを手掛けるみらい翻訳の3社で連携し、新たなサービスの開発を進める。

Otterは、スマートフォンで録音した英語音声をリアルタイムにテキスト化できるWebサービス。講演や会議を録音した長時間の英語音声や、複数人の音声識別に対応しているほか、AIによる高精度な文字起こしが可能で、「英語でのレポートや議事録の作成時間を削減できる」としている。テキスト化された内容のキーワード検索や、テキストをタップするだけで聞き直しができるなど、録音内容の振り返りもしやすくした。

主な特徴は以下の通り。また、YouTube動画でOtterの利用イメージを紹介している。

【動画】Otter Tutorial - how to transcribe in Otter for your meeting.