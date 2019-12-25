サードウェーブが運営する上海問屋は12月25日に、多機能モバイルバッテリーケース「DN-915930」を、PC専門店ドスパラ店舗およびドスパラ通販サイトで発売した。価格は1,180円（税別）。
DN-915930は、ストラップが付いた多機能モバイルバッテリーケース。サイズは縦20×横11.5×厚さ3.5cm、重さ約90g。
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