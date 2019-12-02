ユニットコムは12月2日、「iiyama PC」ブランドから、AMD Ryzen 9 3950Xを搭載するデスクトップPC 2モデルを発売した。ともにBTOに対応する。
LEVEL-FMX5-R93X-DXX
LEVEL-FMX5-R93X-DXXは、ゲーミングシリーズ「LEVEL∞」のF-Classに属するデスクトップPC。標準構成価格は260,678円（以下すべて税込）。
標準構成時の主な仕様は、CPUがAMD Ryzen 9 3950X（3.5GHz）、チップセットがAMD X570、メモリがDDR4-2666 16GB（8GB×2）、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがAMD Radeon RX 5700 XT（8GB）。OSはWindows 10 Home 64bit。
インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×3、USB 3.0×6、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1など。本体サイズは約W235×D512×H548mm。
SENSE-RMX5-R93X-QJVI
SENSE-RMX5-R93X-QJVIは、クリエイター向けシリーズ「SENSE∞」のデスクトップPC。標準構成価格は338,778円。グラフィックスにNVIDIA Quadro RTX 4000（8GB）を搭載し、ストレージは500GB M.2 NVMe SSDと2TB HDDのツインドライブ構成。そのほかの仕様はほぼ共通。