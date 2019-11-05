日本エイサーは11月5日、15.6型ノートPC「Aspire 3」新モデルを発表した。ブルー、ブラック、レッドの3色で、計7機種を11月7日から順次発売する。価格はオープン。
プロセッサに第10世代Intel Core i5、もしくはCeleronを採用したシンプルな15.6型ノートPC。ディスプレイはフルHD解像度の1,920×1,080ドットで、ブルーライト軽減機能「Acer BluelightShield」を搭載。重さは1.7kg、厚みは19.9㎜の薄型デザインで、ストレージはいずれも256GB SSDを標準搭載。また、一部モデルではMicrosoft Office Home & Business 2019を標準で搭載する。OSはWindows 10 Home 64bit。
インタフェースや通信機能は共通。インタフェースははUSB 3.0×1、USB 2.0×2、HDMI出力（HDCP対応）×1、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1など。通信はギガビット準拠の有線LAN、Bluetooth 4.1、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠の無線LANを備える。
Core i5搭載モデル（A315-54-F58U/K）の本体サイズはW363×D247.5×H19.9mm、重さは約1.7kg。Celeron搭載モデルの本体サイズはW363.4×D250.5×H19.9mm、重さは約1.71kg。
Aspire 3シリーズのラインナップ
|シリーズ・型番
|カラー
|CPU
|メモリ
|ストレージ
|Office
|発売時期
|店頭予想価格（税別）
|Aspire3 A315-54-F58U/K
|シェールブラック
|Intel i5-10210U
|8GB
|256GB SSD
|―
|2019年11月7日
|80,000円前後
|Aspire3 A315-34-F14U/KF
|チャコールブラック
|Intel Celeron N4000
|4GB
|Microsoft Office Home & Business 2019
|2019年11月14日
|70,000円前後
|Aspire3 A315-34-F14U/K
|チャコールブラック
|―
|50,000円前後
|Aspire3 A315-34-F14U/BF
|インディゴブルー
|Microsoft Office Home & Business 2019
|70,000円前後
|Aspire3 A315-34-F14U/B
|インディゴブルー
|―
|50,000円前後
|Aspire3 A315-34-F14U/RF
|ラヴァレッド
|Microsoft Office Home & Business 2019
|70,000円前後
|Aspire3 A315-34-F14U/R
|ラヴァレッド
|―
|50,000円前後