日本エイサーは11月5日、15.6型ノートPC「Aspire 3」新モデルを発表した。ブルー、ブラック、レッドの3色で、計7機種を11月7日から順次発売する。価格はオープン。

  • Core i5-10210Uを搭載したAspire3 A315-54-F58U/K

プロセッサに第10世代Intel Core i5、もしくはCeleronを採用したシンプルな15.6型ノートPC。ディスプレイはフルHD解像度の1,920×1,080ドットで、ブルーライト軽減機能「Acer BluelightShield」を搭載。重さは1.7kg、厚みは19.9㎜の薄型デザインで、ストレージはいずれも256GB SSDを標準搭載。また、一部モデルではMicrosoft Office Home & Business 2019を標準で搭載する。OSはWindows 10 Home 64bit。

インタフェースや通信機能は共通。インタフェースははUSB 3.0×1、USB 2.0×2、HDMI出力（HDCP対応）×1、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1など。通信はギガビット準拠の有線LAN、Bluetooth 4.1、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠の無線LANを備える。

Core i5搭載モデル（A315-54-F58U/K）の本体サイズはW363×D247.5×H19.9mm、重さは約1.7kg。Celeron搭載モデルの本体サイズはW363.4×D250.5×H19.9mm、重さは約1.71kg。

Aspire 3シリーズのラインナップ

シリーズ・型番 カラー CPU メモリ ストレージ Office 発売時期 店頭予想価格（税別）
Aspire3 A315-54-F58U/K シェールブラック Intel i5-10210U 8GB 256GB SSD 2019年11月7日 80,000円前後
Aspire3 A315-34-F14U/KF チャコールブラック Intel Celeron N4000 4GB Microsoft Office Home & Business 2019 2019年11月14日 70,000円前後
Aspire3 A315-34-F14U/K チャコールブラック 50,000円前後
Aspire3 A315-34-F14U/BF インディゴブルー Microsoft Office Home & Business 2019 70,000円前後
Aspire3 A315-34-F14U/B インディゴブルー 50,000円前後
Aspire3 A315-34-F14U/RF ラヴァレッド Microsoft Office Home & Business 2019 70,000円前後
Aspire3 A315-34-F14U/R ラヴァレッド 50,000円前後

  • Core i5モデル（A315-54-F58U/K）のキーボード面。厚みは約19mm

  • ラヴァレッドはやや暗めの赤色

  • インディゴブルーも落ち着いた青色だ