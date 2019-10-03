米Microsoftが10月2日に発表したPC、新しいSurfaceファミリーが日本でも発売される。日本時間の10月3日から予約受付を開始、10月23日の発売だ。日本でのラインナップは、「Microsoft Surface Pro 7」、「Microsoft Surface Laptop 3」の13.5インチモデルと15インチモデルだ。
加えて、MicrosoftとQualcommが開発したARNアーキテクチャの「Microsoft SQ1」プロセッサを搭載した「Surface Pro X」も、日本での発売が予告された。こちらは後日の詳細発表となっている。
Surface Pro 7
Surface Pro 7は、現行モデル「Surface Pro 6」の後継。本体とは別売のタイプカバー（Bluetoothキーボード兼カバー）を使うことで、2in1 PCとなる。新モデルではCPUが第10世代Intel Coreプロセッサとなり、USB Type-Cポートを新たに備えた。無線LANはWi-Fi 6（IEEE802.11ax）に対応している。画面サイズは12.3インチ、解像度は2,736×1,824ドット。タイプカバーを含まない重さは775g～。
■スペックと参考価格（税別）の一例
・カラー：プラチナ、CPU：Core i3、メモリ：4GB、記憶域：128GB
一般向け：99,800円
法人向け：93,800円
・カラー：プラチナ、CPU：Core i5、メモリ：8GB、記憶域：256GB
一般向け：139,800円
法人向け：134,800円
・カラー：プラチナ、CPU：Core i7、メモリ：16GB、記憶域：512GB
一般向け：224,800円
法人向け：218,800円
Surface Laptop 3
現行モデル「Surface Laptop 2」の後継。画面サイズが13.5インチ（2,256×1,504ドット）と、15インチ（2,496×1,664ドット）の2モデル構成となった。CPUは第10世代Intel Coreプロセッサだが、15インチモデルには第3世代AMD Ryzenプロセッサを搭載するモデルも用意されている。
■スペックと参考価格（税別）の一例
・13.5インチ、カラー：プラチナ、CPU：Core i5、メモリ：8GB、記憶域：128GB
一般向け：126,800円
法人向け：124,800円
・13.5インチ、カラー：プラチナ、CPU：Core i7、メモリ：16GB、記憶域：512GB
一般向け：234,800円
法人向け：228,800円
・15インチ、カラー：プラチナ、CPU：Ryzen 7、メモリ：16GB、記憶域：512GB
一般向け：254,800円