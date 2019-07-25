マウスコンピューターは7月25日、法人向けPCブランド「MousePro」より、文教向けとなる10.1型タブレットPC「MT-WN1004-Pro-EDU」を発売した。価格は36,800円（税別）。

文教向けOS「Windows 10 Pro Education」を搭載するタブレットPC。マグネット着脱式の86キー日本語キーボードが付属し、タブレットスタイルとノートPCスタイルを切り替えて運用できる。ディスプレイはマルチタッチ対応の光沢（グレア）仕様。解像度は1,280×800ドット。

主な仕様は、CPUがIntel Celeron N4000（1.1GHz）、メモリがLPDDR4-2400 4GB、ストレージが64GB eMMC、グラフィックスがIntel UHD Graphics 600（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro Education。

ネットワークはIEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースは、USB 3.0 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×1、miniHDMI×1、microSDメモリーカードリーダー、前面/背面192万画素Webカメラなど。本体サイズは約W259.5×D174×H10mm、重さは約640g（キーボード含む重さは約978g）。