KDDIは7月18日、auのiPhone、iPadユーザー向けに提供している「故障紛失サポート with AppleCare Services」の盗難・紛失補償サービスを拡充し、電話一本で新品同等品を当日中に届ける配送エリアについて、従来の関東エリアに加え、関西エリアも追加した。

「故障紛失サポート with AppleCare Services」は、auのiPhone、iPadユーザーを対象に、Apple公式の保証サービス「AppleCare Services」に付帯する4年間の製品保証に加えて、iPhone、iPadの紛失盗難時に電話一本で新品同等品を対象地域へ当日中に届ける盗難・紛失補償サービス。

今回、当日配送対象エリアに関西が追加。具体的には、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、和歌山県、奈良県）が対象エリアに加わった。

これにより、従来の対象エリア（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県）と合わせて、14都道府県が当日配送対象エリアとなった。同サービスに加入している対象エリアのユーザーは、iPhone、iPadの紛失盗難時に、一律11,800円の負担金で、新品同等品が最短当日中に届けられるようになる（補償は4年間で最大2回まで）。