KDDI、沖縄セルラーは4月11日、デュアルSIMに対応したiPhoneユーザー向けのeSIMサービス「海外データeSIM powered by GigSky」の提供を発表した。対象地域は主に北米で、料金は30日間で5GB/5,800円、8GB/8,900円。4月17日より開始する。

海外データeSIM powered by GigSky

「海外データeSIM powered by GigSky」は、留学や出張などの長期にわたる海外滞在時に向けたサービス。米GigSkyのプラットフォームを利用する。利用にあたり、専用アプリ「海外データeSIM」（後日App Storeで公開を予定）をダウンロードし、初期設定とデータプランの購入が必要となる。現地でデータ通信する回線を設定すると、その時点から30日後の同時刻まで利用できるという。

利用イメージ

対象機種はiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR。対象地域はアメリカ (本土、ハワイ、アラスカ)、カナダ、メキシコ、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島。料金は30日間で5GB/5,800円、8GB/8,900円。支払いにはクレジットカード、au WALLET プリペイドカードが利用可能。Apple Payでの支払いも今後準備中だとしている。