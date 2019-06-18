日本エイサーは18日、幅10cmの省スペース型デスクトップPC「XC-885-N54F/F」および「XC-830-N14F/F」を発表した。6月20日に発売する。価格はオープン。店頭予想価格はXC-885-N54F/Fが90,000円前後、XC-830-N14F/Fが税別60,000円前後。
Aspire Xシリーズの新製品で、横幅10cmの省スペースなデスクトップPC。デスク周りや床の狭いスペースに置きやすいという。本体上部には三角形の電源ボタンを搭載する。
ラインナップは2種類で、XC-885-N54F/FのプロセッサはIntel Core i5-8400（2.80GHz）、XC-830-N14F/FのプロセッサはIntel Celeron J4005（2.00GHz）。ストレージは共通で1TB HDDを搭載。購入日から1年間無料でデータ復旧できるAOSの「データ復旧安心サービス」、Microsoft Office Home & Business 2019が標準で付属する。
メモリは4GB。グラフィックスは、XC-885-N54F/FがIntel UHD Graphics 630（CPU内蔵）、XC-830-N14F/FがIntel UHD Graphics 600（CPU内蔵）。光学ドライブは前面に備え、DVD±R/RWドライブに対応する。通信インタフェースは、ギガビットイーサネット×1、Bluetooth 5.0、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN。
本体サイズはW100.0×D354.0×H298.0mm、重さは約3.3kg。