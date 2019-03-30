Amazonのビッグセール「タイムセール祭り」が3月30日朝9時からスタートしました。終了時間は4月1日23時59分まで。Amazonデバイスが多く値下げされているほか、Apple iPad ProやMacBook、BeatsヘッドホンなどAppleデバイスもセールに登場しています。プライム会員はOfficeソフトが軒並み10%オフに!
ここでは、マイナビニュース・デジタル編集部注目のデジタル製品を厳選してピックアップしていきます（記載の価格は3月30日時点のもので、税込です。「参考価格」と「価格」が併記されている場合は、「価格」を記載します）。
Appleデバイス
Apple iPad Pro (12.9インチ, Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ……135,864円→3%オフの131,980円
Beats by Dr.Dre ワイヤレスオンイヤーヘッドホン Beats Solo3 Wireless……32,184円→37%オフの20,250円
Apple MacBook (12インチ, 1.2GHzデュアルコアIntel Core m3, 256GB)……124,980円 ※通常価格の記載なし、Apple直販サイトでは142,800円～
Amazonデバイス
Amazon Echo Show 第2世代…… 27,980円→23%オフの21,480円 ※30日限定
Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属……4,980円→20%オフの3,980円
Kindle Paperwhite 電子書籍リーダー 防水機能搭載 Wi-Fi 8GB 広告つき……13,980円→21%オフの10,980円
Fire HD 8 タブレット (8インチHDディスプレイ) 16GB……8,980円→28%オフの6,480円
ソフト、周辺機器、ウェアラブル、イヤホン
Office Home & Business 2019……34,160円→10%オフの30,744円 ※プライム会員限定
Office Personal 2019……29,252円→10%オフの26,327円 ※プライム会員限定
Anker PowerCore 10000 Redux（10000mAh 大容量 モバイルバッテリー）……3,299円→20%オフの2,639円
Galaxy Gear S3 Frontier iOS/Android対応 Samsung スマートウォッチ SM-R760NDAAXJP_A……39,800円→50%オフの19,800円
Dell モニター 23インチ 広視野角 フルHD IPS非光沢 省スペース ブルーライト軽減 フリッカーフリー DP,HDMI,D-Sub 高さ調整 回転 3年保証 S2319HS……18,381円→8%オフの16,980円
エレコム ワイヤレスマウス トラックボール 6ボタン ブラック M-XT3DRBK……3,980円→10%オフの3,582円
WD HDD ポータブルハードディスク 3TB WD Elements Portable WDBU6Y0030BBK-WESN USB3.0/2年保証……16,980円→43%オフの9,750円
Jabra 完全ワイヤレスイヤホン Elite Active 65t……26,870円→26%オフの19,800円
PC、タブレット、スマートフォン
HUAWEI MediaPad M3 lite 8 8.0インチ SIMフリー タブレットLTEモデル 32GB……32,184円→38%オフの19,980円
ASUS ROG Phone ZS600KL【日本正規代理店品】ゲーミングスマートフォン(SIMフリー)/8GB/128GB/802.11ad対応/冷却ユニット付属 ZS600KL-BK128S8……89,800円 ※通常価格の記載なし、ASUS直販サイトでは119,500円
Dell ゲーミングノートパソコン G3 15 3579 Core i5 ブラック 19Q11B……93,483円 ※5%オフクーポンあり
Dell ノートパソコン Inspiron 11 3180 AMD-A6 Windows10/11.6インチHD/4GB/32GB/eMMC/ホワイト/18Q11W……28,620円 ※10%オフクーポンあり