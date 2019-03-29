アンカー･ジャパンは28日、3月30日から開催されるAmazonタイムセール祭りで販売するセール品の一部を予告した。Ankerグループの全ブランドから厳選した製品が、最大43%オフで販売される。
今回開催するAmazonのビッグセール「タイムセール祭り」は、2019年3月30日9時から4月1日23時59分までの63時間開催。アンカー・ジャパンは、「タイムセール祭り」初登場となる完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Air」を25%オフで販売するほか、350ml缶サイズの小型モバイルプロジェクター「Anker Nebula Capsule」や、災害時などに役立つポータブル電源「Anker PowerHouse」など35製品以上を販売する。
現在予告されているAnkerのセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。
モバイルバッテリー
- Anker PowerCore 20100 20%オフの3,999円
- Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition 43%オフの3,980円
ポータブル電源
- Anker PowerHouse 25%オフの37,350円
ワイヤレス充電器
- Anker PowerWave 7.5 Stand 20％オフの2,399円
ロボット掃除機
- Eufy RoboVac 11S 25％オフの13,350円
完全ワイヤレスイヤホン
- Soundcore Liberty Air 25%オフの5,999円
モバイルプロジェクター
- Anker Nebula Capsule 25％オフの29,850円