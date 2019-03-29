アンカー･ジャパンは28日、3月30日から開催されるAmazonタイムセール祭りで販売するセール品の一部を予告した。Ankerグループの全ブランドから厳選した製品が、最大43%オフで販売される。

  • Amazon「タイムセール祭り」でアンカーがセール!

今回開催するAmazonのビッグセール「タイムセール祭り」は、2019年3月30日9時から4月1日23時59分までの63時間開催。アンカー・ジャパンは、「タイムセール祭り」初登場となる完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Air」を25%オフで販売するほか、350ml缶サイズの小型モバイルプロジェクター「Anker Nebula Capsule」や、災害時などに役立つポータブル電源「Anker PowerHouse」など35製品以上を販売する。

  • Amazon「タイムセール祭り」で販売予定の主なアンカー製品

現在予告されているAnkerのセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。

モバイルバッテリー

  • Anker PowerCore 20100　20%オフの3,999円
  • Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition　43%オフの3,980円

ポータブル電源

  • Anker PowerHouse　25%オフの37,350円

ワイヤレス充電器

  • Anker PowerWave 7.5 Stand　20％オフの2,399円

ロボット掃除機

  • Eufy RoboVac 11S　25％オフの13,350円

完全ワイヤレスイヤホン

  • Soundcore Liberty Air　25%オフの5,999円

モバイルプロジェクター

  • Anker Nebula Capsule　25％オフの29,850円