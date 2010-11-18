iLunascape Lite for iPhone

Lunascapeは、iPhone用Webブラウザ「iLunascape Lite for iPhone」をリリースした。iTunes StoreのApp Storeよりダウンロードでき、価格は無料。片手操作に適した独自の"InReach"インタフェースを実現したほか、PC用ブラウザとの間でブックマークの共有を行える。

ユーザーインタフェースの"InReach"インタフェースは、親指が届く範囲内にボタンやタブを配置するなど、片手でのブラウジングを快適かつ簡単に行うことを考えて作られたもの。タブのなぞりによる切り替えや、タブバーやアドレスバーの表示/非表示切り替えなどにより、iPhoneでの最適なブラウジング環境を実現している。

PC用ブラウザとの同期機能は、Mozilla Labが開発したオープンプラットフォーム「Firefox Sync」と互換性を持つもので、本アプリと同時に発表されたLunascape6.5βやFirefoxとのブックマーク共有が行える(現行バージョンではPC用ブラウザのブックマークの読み込みのみに対応)。

同社ではすでにiPad用の「iLunascape」を2010年7月にリリースしており、そちらは80以上の国でおよそ10万ダウンロードを達成した。iPad用iLunascapeにもiPhone用で導入した技術をフィードバックし、オンラインブックマークなどの追加を予定。これらにともなう開発リソース確保のため、大規模な採用を実施する予定もあるという。