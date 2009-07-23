Lunascapeは23日、同社のWebブラウザの最新版となるLunascape5.1.3をリリースした。同社Webサイト

Lunascape5.1.3では、マルウェアのインストール、任意コード実行の可能性などの脆弱性などが修正された最新版のGeckoエンジン1.9.1.1が搭載されたほか、Basic認証ウィンドウ時のフリーズなどの不具合修正がおこなわれている。