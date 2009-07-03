Lunascapeは3日、HTML5に対応し、最新のGeckoエンジン正式版を搭載する「Lunascape5.1.1」をリリースした。同社Webサイトからダウンロードできる。

Lunascape5.1.1ではレンダリングエンジンに最新のGeckoエンジン(バージョン1.9.1)を搭載。HTML5に対応し、Ogg Theora、Ogg Vorbis形式動画を機能拡張なしに再生することも可能になる。Geckoエンジン使用時でのJavaScript処理速度では、Lunascape5.1との比較において110%とさらに速度向上が図られている。また、WebKitエンジンも最新のリビジョンr45367を搭載する。

同社によるSunspiderでのJavaScript実行速度と起動速度のベンチマークは以下のとおり。

同社によるSunspider JavaScript実行速度ベンチマーク(Sunspider Benchmark 2009/7/3 /3回に計測にて平均値を記載 OS:Windows Vista SP2 CPU:インテル Celeron M プロセッサー420(1.60 GHz) メモリ:1GB