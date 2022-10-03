 マイナビニュースマイナビ
tech+ Powered by マイナビニュース マイナビニュース
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Techplus menubanner
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS
お知らせ
夏季休業期間のお問い合わせについて

「ウインドリバー」のニュースまとめ

組み込み分野のOSプラットフォームの老舗として知られる「Wind River Systems(ウインドリバー)」。同社のリアルタイムOS(RTOS)「VxWorks」は、火星探査機「キュリオシティ」にも活用されるなど、高い信頼性で知られる。近年は、IoT関連のソフトウェアプラットフォームの拡充を進めている同社の技術動向や最新製品情報などをお届けします。

「ウインドリバー」の新着記事

「ウインドリバー」の連載記事

過去の記事を探す

アクセスランキング
ランキングをもっと見る
もっと見る

このカテゴリーについて

インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。