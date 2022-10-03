「ウインドリバー」のニュースまとめ

組み込み分野のOSプラットフォームの老舗として知られる「Wind River Systems(ウインドリバー)」。同社のリアルタイムOS(RTOS)「VxWorks」は、火星探査機「キュリオシティ」にも活用されるなど、高い信頼性で知られる。近年は、IoT関連のソフトウェアプラットフォームの拡充を進めている同社の技術動向や最新製品情報などをお届けします。