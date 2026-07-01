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導入事例 - 公共機関・非営利団体
「導入事例 - 公共機関・非営利団体」の新着記事
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大阪公立大学のスマートキャンパス実証、Akerunがロボットの入退室管理を支援
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現場の小さな課題意識から始まる「現場主導型DX」──広島市健康福祉局がClaris FileMakerで進める業務改善
2026/07/01 10:00
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修理記録を、次の100年へ──東京文化財研究所がClaris FileMakerで築く文化財継承の基盤
2026/05/18 10:00
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札幌市がガバクラにOCIを採用した理由とは？導入から見るクラウド戦略
2026/05/12 07:00
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国の補助金・助成金制度を利用してコスト面での懸念を払拭──生活保護業務のデジタル化推進を例に、自治体DXにおける効果的なアプローチを紐解く
2026/03/19 16:00
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新潟の錦鯉の生産・輸出をDX、AIも活用 - NTT東日本との連携協定で日本、そして世界へ発信
2026/03/03 12:05
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兵庫県豊岡市が進める行政DX - Akerun×Spacepadが実現する、人口減少時代の新しい公共サービス
2026/02/04 15:34
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山形県小国町がNTT東日本の支援で介護認定業務をDX化、年間1,465時間を削減 - 「DX大賞2025」奨励賞を受賞
2026/01/16 12:00
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上山城郷土資料館、アプリ不要の多言語ガイドシステムでインバウンド対応
2026/01/16 11:00
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佐賀県と瀬戸内市がkintoneで業務効率化、年間5000時間の業務削減も
2025/12/25 13:00
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大阪市の学童保育でkintoneが基幹システムに、小学生もヘビーユーザー
2025/10/17 11:05
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横浜市が実業務検証で得たRAGのメリット・デメリットとは
2025/06/18 09:05
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新潟県が進めるDXに迫る 第3回 生産性向上と持続可能性の両立に向け技術を活用する農業DX
2025/06/11 09:05
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新潟県が進めるDXに迫る 第2回 新潟県の土木DX - AIを活用してダム管理の高度化を
2025/05/30 09:04
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新潟県が進めるDXに迫る 第1回 新潟県の行政DXとは - 行政サービスのオンライン化と職員の働き方改革を推進
2025/04/18 09:00
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高知県庁、南海トラフ地震を想定した対応訓練 ‐ スパコンで津波から街を守る
2025/03/11 11:00
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群馬県安中市が電子地域通貨「UMECA」で経済活性化 - 行政サービスにも活用へ
2025/02/21 10:00
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広島県が取り組むAI活用に迫る 第1回 広島県の職員がAIで社会課題解決に挑む「広島AIラボ」の取り組みとは
2024/11/26 11:00
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自治体DXの最前線:つくば市がFileMakerを駆使して挑むデジタル化
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名古屋市が進めるAWSを活用したガバメントクラウドの現状とは
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広島県が取り組むAI活用に迫る 第1回 広島県の職員がAIで社会課題解決に挑む「広島AIラボ」の取り組みとは
2024/11/26 11:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第276回 「Microsoft Entra Verified ID」を活用したIDウォレット機能を検証、xIDがマイクロソフトと目指す自治体DXの未来
2024/08/08 11:30
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