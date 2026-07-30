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「見て覚えろ」はもう限界――愛知県の精密加工メーカーがkintoneで実現した技術継承の仕組み
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阪急阪神不動産、「神Excel」から脱却 現場主導で進めるデータ活用改革
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銀座千疋屋、LINEギフトで売上618％増 なぜ売れた？画像・価格・商品設計を解説
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高齢化社会を支える高度なサービスを可能にする顧客情報管理システムをアジャイル開発──介護食の宅配・見守り支援で地域に貢献するカネトの取り組み
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「ゆかり」の三島食品、保全DXで“ドカ停”が減少 - 設備点検における帳票の作成時間が4分の1に
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20年にわたる信頼が支えた「Biz∫会計」バージョンアップ──変わらない安心と攻めの経理を両立する、盤石のパートナーシップ
2026/03/23 10:00
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大垣共立銀行・ダイアナの事例から見る、NEC「BluStellar Scenario」の現在地
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花王のサステナビリティ経営を支えるデータプラットフォームプロジェクト──成功のカギとなったCTCの総合力
2026/02/06 10:00
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兵庫県豊岡市が進める行政DX - Akerun×Spacepadが実現する、人口減少時代の新しい公共サービス
2026/02/04 15:34
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生命保険特有の課題に、CX向上とデジタル接点強化・活用で答えを出す第一フロンティア生命
2026/01/28 17:00
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山形県小国町がNTT東日本の支援で介護認定業務をDX化、年間1,465時間を削減 - 「DX大賞2025」奨励賞を受賞
2026/01/16 12:00
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佐賀県と瀬戸内市がkintoneで業務効率化、年間5000時間の業務削減も
2025/12/25 13:00
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日本企業のDXを加速するGitHubのAI・クラウド戦略 - NTTドコモが導入で得た効果
2025/11/27 07:00
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清水建設のDX戦略を支えるデバイス管理基盤─Workspace ONEでPCからスマホまで4万台のデバイスを安定運用
2025/11/05 10:00
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要介護認定業務の効率化に成功した笠間市―FileMakerによるローコード開発でDXを推進
2025/11/04 10:00
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気になるアノ会社のIT部門は何をしている？ 第10回 SAP S/4HANAに移行してグローバル共通のシステム基盤を構築するシーメンスヘルスケア、その狙いとは
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新潟県が進めるDXに迫る 第3回 生産性向上と持続可能性の両立に向け技術を活用する農業DX
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新潟県が進めるDXに迫る 第2回 新潟県の土木DX - AIを活用してダム管理の高度化を
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新潟県が進めるDXに迫る 第1回 新潟県の行政DXとは - 行政サービスのオンライン化と職員の働き方改革を推進
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