「Avnet」のニュースまとめ

世界的な半導体ディストリビュータ(商社)で、自社でもパートナーの半導体を搭載した開発ボードの設計・販売も手がける「Avnet(アヴネット)」。IoTの普及とともに、さまざまな電子部品を扱い、かつソリューションベースでものごとを俯瞰できる技術商社の役割が増している昨今、技術商社の中でも大手に数えられるAvnetの取り組みや新製品情報、技術ノウハウ、ハウツーなどの最新情報をお届けします。