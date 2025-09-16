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「Avnet」のニュースまとめ

世界的な半導体ディストリビュータ(商社)で、自社でもパートナーの半導体を搭載した開発ボードの設計・販売も手がける「Avnet(アヴネット)」。IoTの普及とともに、さまざまな電子部品を扱い、かつソリューションベースでものごとを俯瞰できる技術商社の役割が増している昨今、技術商社の中でも大手に数えられるAvnetの取り組みや新製品情報、技術ノウハウ、ハウツーなどの最新情報をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。