ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した、「わし星雲」の「創造の柱」の画像。左の画像は可視光で撮影したもので、ガスや塵によって奥がやや不透明になっている。右は近赤外光で撮影したもので、ガスと塵を透過し、星雲の後ろや柱状の構造に中に隠れている星が現れている (C) NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)