ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた、系外惑星「WASP-96 b」の透過スペクトル。これまでの観測では存在しないと考えられていた水や霞、雲などの痕跡を捉えることに成功した(背景の恒星と惑星は想像図) (C) NASA, ESA, CSA, STScI, and the Webb ERO Production Team