情シス部門で仕事に励む田丸さん(猫)は、ついにチームリーダーに昇進！　そして同時に、DX推進チームのリーダーにも大抜擢され、突然の兼任を任されることに……！　仕事もプライベートも慌ただしい日々を過ごす“タマちゃん”の日常を、4コマ漫画でお届けします。

→シーズン1シーズン2の過去の回はこちらを参照。

  • 情シスのタマちゃん3 第61回
あざらすぃゆずこ

あざらすぃゆずこ

ゲームとお酒と動物が大好物。「情シスのタマちゃん」作画担当。モンスターハンター公式ファンクラブ「モンハン部」にて「モンスター4コマshow」が連載10年目にして初の単行本化。。好きな動物は猫と犬とマレーグマ。X(旧Twitter) ID：@onigirioisii

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