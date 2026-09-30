情シス部門で仕事に励む田丸さん(猫)は、ついにチームリーダーに昇進！ そして同時に、DX推進チームのリーダーにも大抜擢され、突然の兼任を任されることに……！ 仕事もプライベートも慌ただしい日々を過ごす“タマちゃん”の日常を、4コマ漫画でお届けします。
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情シス部門で仕事に励む田丸さん(猫)は、ついにチームリーダーに昇進！ そして同時に、DX推進チームのリーダーにも大抜擢され、突然の兼任を任されることに……！ 仕事もプライベートも慌ただしい日々を過ごす“タマちゃん”の日常を、4コマ漫画でお届けします。
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