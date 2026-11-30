当社はグループ会社であるCFAO（セーファーオー）を含めると、これまで170年以上に渡って、アフリカでビジネスを行ってきました。『WITH AFRICA FOR AFRICA』の理念のもと、アフリカのための仕事をアフリカの人たちと一緒にやっていくことで、共にアフリカの未来づくりをしたいと考えています。

2050年にはアフリカの人口は25億人となり、世界人口の4分の1を占めると言われています。われわれが今後、アフリカの未来づくりに参画していく上では、豊かで美しいアフリカの自然を守りながら、人々が幸せに暮らせる未来をつくっていく必要があると考えています。

そのためには、ビジネスだけではなく、人々の想像力や文化の力が必要です。そう考えて今回、当社が取り組みを始めたのが、アフリカの未来を芸術と共に創造する文化・芸術振興活動『THE TOYOTA TSUSHO CFAO African Art Award』です。

この活動は、アフリカの若い芸術家を発掘し、彼らの挑戦を後押ししたいということ。また、それだけではなく、アフリカの光と影をアフリカの人たちの感性で表現してもらい、それを世界に問いかけていきたいと考えて開始しました。

わたしは入社以来40年間、ずっとアフリカのビジネスにかかわってきました。そのため、アフリカには古くから多くの親友がいます。アンゴラにわたしの友人であるヌノさんがおり、その娘のターヤさんが芸術家として絵を描いています。

彼女の描く絵は、例えば、笑っている女性を描いた作品でも、よく見ると片方の手や眼が失われていたり、笑っているようにも泣いているようにも見えたりします。そうした作品を見て、彼女が心の中で何かを感じ、それをこのような形で表現をしているんだろうと思っていました。

アンゴラは豊かな自然に恵まれ、人々も明るくて温かい。自然も笑顔もあふれる美しい国です。しかし、アンゴラでは30年ぐらい内戦が続き、その間に埋められた地雷によって手や足、目を失ってしまった方も数多くいらっしゃいます。アンゴラだけでなく、アフリカにはこうした光と影があるように思います。

こうした光と影をアフリカ以外の人が描くのではなく、ターヤさんのようにアフリカの中にいる人が現実を見て、自分の感性で表現すること。われわれはそうした作品を世界へ向けて発信していくことが、世界に対する新しい問いかけやメッセージにつながると思っています。

当社はこれまで、アフリカの人たちが物質的な豊かさだけでなく、ヒューマニティにも喜びを感じられるビジネスを展開してきました。今後、アフリカでもAI（人工知能）はどんどん普及していくでしょう。しかし、どんなにAIが普及しようとも、感動する力や共感する力といった人間の力、ヒューマニティを大事にしたいと思っています。

アフリカでは、自らを表現することを楽しむ人々の姿を目にします。その意味でも、わたしはスポーツや音楽、アートが持つポテンシャルは非常に大きいと思っています。ただ、アフリカ出身で、日本人の皆さんが知っているスポーツ選手やミュージシャンは多いかもしれませんが、芸術家で知っている人はそんなに多くないと思います。しかし、アートの世界でも独自の感性を持った方や多くの才能を持った芸術家の方はまだまだいらっしゃいます。

われわれは今回の取り組みを機に、今後もアートにかかわり、アフリカの芸術家の挑戦を後押ししたいと考えています。

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