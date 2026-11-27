サイボウズは11月12日と13日の2日間、千葉市の幕張メッセで、DX・AI・チームワークに関する総合イベント「Cybozu Days Japan」を開催した。今年のテーマは「人とAIでつくる、新しいチームのかたち」だ。

11月12日には、「その入力は、AIエージェントが使える資産になる。四国電力に学ぶ、kintoneに溜めたデータの活かし方」と題した講演が行われた。

講演の冒頭、サイボウズ アライアンスビジネス開発部 兼 エコシステムAI PjMの佐藤太嗣氏は、AIエージェントが企業の業務を支援するには、顧客情報や製品知識、過去の対応履歴など、自社固有のデータが必要になると説明した。

サイボウズ アライアンスビジネス開発部 兼 エコシステムAI PjM 佐藤太嗣氏

佐藤氏は、日常業務の情報が蓄積されるkintoneを、AIエージェントに企業の業務を教えるための「教科書」に例えた。日々の入力が教科書の1ページとなり、情報が増えるほどAIが業務を支援できる範囲も広がるという。

こうしたデータの蓄積とAI活用に取り組んでいるのが四国電力だ。ただし、その取り組みは決して順調なスタートではなかった。kintoneの導入当初は現場から反発を受け、データ入力も進まなかったという。

導入から半年間、ほとんど使われなかった4つのアプリ

四国電力 営業推進本部 法人営業部 法人営業推進グループ チーフアシスタントマネージャーの岡添圭哉氏は、経営企画部門を経て法人部門のDX推進に携わってきた。もともとITやシステム開発の専門知識があったわけではない。

四国電力 営業推進本部 法人営業部 法人営業推進グループ チーフアシスタントマネージャー 岡添圭哉氏

「私たちは特別なことは何もしていません。日々kintoneに入力する。そして、その入力したkintoneにAIをつないだ。これだけです」（岡添氏）

四国電力がkintoneを導入したのは約3年前。当時、社内の情報はExcelやメールなどに散在し、顧客とのやり取りや営業活動のノウハウはベテラン社員の頭の中に蓄積され、属人化していた。

こうした情報を可視化し、組織全体で共有するため、岡添氏らは「企業情報管理」「契約情報管理」「案件管理」「活動履歴管理」という4つのkintoneアプリを作成した。しかし、導入から半年間、アプリはほとんど使われなかった。現場にとって、新しいシステムへの入力は業務負担の増加にしか見えなかったからだ。

四国電力が作成した4つのkintoneアプリ

そこで岡添氏らが掲げたのが、「入力は先行投資」という言葉だった。今入力している情報が、将来の自分たちの業務を助ける資産になると説明したものの、当時は現場を説得するための言葉にとどまっていた。

転機となったのは、経営トップが業務でのAI活用を推進する方針を示したことだ。現場では「AIで何をすればいいのか」「今まで通りでいいのではないか」といった戸惑いの声が上がった。

岡添氏は「この4つのアプリが、AIの教科書になるのではないか」と考え、kintoneに蓄積されたデータをAIエージェントと連携させる取り組みを始めた。

AIエージェントが顧客情報を収集、営業資料の下書きを自動作成

最初に取り組んだのは、営業現場が抱える課題の把握だ。

岡添氏が現場の社員にヒアリングしたところ、人事異動時の引き継ぎ書作成、最新の契約情報の確認、役員向け説明資料の作成など、情報収集や資料作成に関する負担が大きいことが分かった。そこで開発したのが、kintoneに蓄積された情報を活用して、顧客企業に関する営業資料のドラフトを自動作成するAIエージェントだ。

利用者が対象企業を指定してレポート作成を依頼すると、AIエージェントがkintoneに登録された営業活動履歴などの社内情報と、Web上の公開情報を収集する。企業概要や財務情報、経営戦略などの公開情報に、営業担当者が蓄積してきた活動履歴を組み合わせた資料を生成する仕組みだ。

岡添氏によると、従来はこうした情報収集に、経験豊富な社員でも1社当たり1～2時間程度かかることがあり、自身が配属されたばかりの頃には1日を要したこともあったという。

AIエージェントの導入によって、営業担当者の作業は資料を一から作成することから、AIが生成したドラフトを確認・修正することに変わる。これにより、顧客への提案内容を考えるなど、より本質的な業務に時間を使えるようになる。

Excelと音声でkintoneへのデータ入力を自動化

資料作成を効率化できるようになっても、現場からは依然として「入力は負担でしかない」という声が上がっていた。いくらデータの活用方法が増えても、入力作業が煩雑であれば、データは十分に蓄積されない。

そこで四国電力は、データ入力にもAIエージェントを活用することにした。

利用者がExcelファイルをAIエージェントに渡し、登録対象となる企業を指定すると、AIがファイルの内容を読み取り、登録に必要な情報を整理する。不足している情報があれば、AIが利用者に確認する。利用者は音声で回答するだけでよい。

AIエージェントは音声をテキスト化し、Excelから読み取った情報と組み合わせて登録用のデータを作成する。最後に利用者が内容を確認すると、kintoneにレコードが自動登録される仕組みだ。

岡添氏は、「これによって誰でも一定の粒度でデータを登録できるようになった」と説明した。

AIエージェントによるkintoneへのデータ登録の仕組み

AIが蓄積されたデータを活用するだけでなく、新たなデータの蓄積も支援する。「AIが学ぶ教科書が、自動で分厚くなっていく状態を作ることができました」と岡添氏は語った。

データの完成度は40％でもいい、まずはAIを使う

四国電力は、データの整備を完了させてからAIエージェントを導入したわけではない。

「40％の状態からまず使いました」と岡添氏は説明する。

当初のkintoneには、必要なデータが登録されていなかったり、登録されていても情報が不足していたりするケースがあった。同社は実際にAIエージェントを業務で利用する中で、何が不足しているのかを明らかにしていったという。

また、現場の困りごとを出発点とし、引き継ぎ書の作成など、効果が見込める一つの業務から小さく始めることも重視した。

AIを活用する中で、蓄積すべきデータの内容も見えてきた。営業担当者が顧客を訪問した際、「訪問した」という結果だけが記録されていても、AIが活用できる情報は限られる。重要なのは、なぜ訪問したのか、顧客と何を話したのか、相手がどのような反応を示したのかといった、営業活動の背景や経緯だ。

一方、データを整った形式で入力することには、必ずしもこだわる必要はない。

岡添氏は、決められたフォーマットに沿って詳細な記録を作るよりも、現場の生の声や情報を幅広く残すことが重要だと説明した。情報の整理や構造化はAIに任せ、人間は現場で得た情報を残すことに集中するという考え方だ。

AI活用で変わる現場の意識、「入力は先行投資」へ

岡添氏が今回の取り組みで最も大きな変化として挙げたのは、業務効率化そのものではなく、現場の意識だった。

kintoneの導入当初は「使いづらい」「分かりにくい」といった批判があり、多くの社員がデータ入力やシステムの活用に無関心だった。しかし、AIエージェントによって業務が楽になることを実感すると、営業担当者は「どのような情報を入力すれば、AIがもっと業務を助けてくれるのか」を自ら考えるようになったという。

岡添氏は、現場が入力を続けるためのポイントとして、入力した情報が自分たちの仕事に役立つと実感できること、AIによって入力そのものの負担を減らすことの2つを挙げた。

「入力しろと言うのではなく、話したら自動で入力される状態を作ったことが大きかったと思います」（岡添氏）

入力したデータがAIによって活用され、仕事が楽になる。すると現場はさらに情報を入力するようになり、データの質と量が高まる。その結果、AIがより多くの業務を支援できるようになる。四国電力では、こうした好循環が生まれ始めているという。

岡添氏は、AI活用に取り組む企業に対し、「完璧は待たなくていいです。40％の状態からエージェントを使ってみてください。使って初めて直すところが見えてきます」と呼びかけた。

かつては現場を説得するための言葉だった「入力は先行投資」。AIエージェントの導入によって、現場の社員は、日々の入力が将来の業務を支える資産になることを実感するようになった。