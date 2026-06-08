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消費電力76％削減。高性能と高効率の両立が、AIデータセンターの競争力を決める──KDDIとCTCの挑戦
2026/06/08 10:00
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資源エネルギー庁、デジタル・AI技術による省エネ・生産性向上の手引きを公開
2026/03/05 12:25
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AI予測モデルでデータ分析高度化に挑む、東邦ガス情報システム～成功の秘訣とデータ人財育成の取り組み～
2025/02/21 10:00
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東北電力ネットワークが配電フィールド業務をDX - 第1弾は伐採管理業務の一元管理
2024/09/19 16:22
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原子燃料サイクルの確立を目指し、高い安全性を追求する日本原燃のデジタル化の取り組み
2024/07/09 10:00
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中部電力パワーグリッドが電力制御システムに脆弱性管理を導入、その効果とは
2023/11/06 11:05
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JERAがデータドリブン経営の実現に向けて構築を進めるデータ基盤とは？
2023/10/18 09:00
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TED、エンジニアリングセンターの電力を実質再生可能エネルギーへ切り替え
2023/10/02 18:03
企業IT
DX化が進む自治体業務がまさかの停電でストップしないために―リスクを防ぐ奥の手・UPSに注目
2023/09/21 13:00
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企業IT
停電でも決して止められない病院の医療サービス。その継続をサポートするUPSソリューションとは
2023/09/21 13:00
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企業IT
「Salesforce B2B Commerce」を活用してB2B向けECサイトをリニューアルし売上増加、全社的なDX推進の機運を高めた伊藤忠エネクス カーライフ部門の取り組みとは
2023/06/09 10:00
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未来の地球環境を守るために - 出光興産がベトナムの地で挑戦するCO2削減に向けた取り組みに迫る
2023/03/30 17:00
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KDDI、液浸採用でデータセンターの冷却電力を94%もカット - 2023年中の提供へ
2023/03/06 18:21
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沖縄で地産地消によるカーボンニュートラル化を実現！～再生可能エネルギー拡大のモデルケースに～
2022/11/22 16:00
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風力発電設備の点検時間が10分の1に! MATLAB活用における自動化・高品質化のコツ
2022/07/28 10:00
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急速に成長する電力事業に対応。Salesforceの導入により月間約300時間の電力申込受付から解約までの顧客管理業務時間削減 パートナーの拡大にも寄与
2022/02/16 09:00
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ドローンのある社会のつくりかた（後編）― 先進事例にみる社会実装の可能性
2022/01/21 15:02
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ドローンのある社会のつくりかた（前編）― 空の安全を支える技術と官民連携
2022/01/21 15:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第159回 東京ガスｉネットが Azure NetApp Filesを採用! ストレージシステムのクラウド移行がもたらした 3 つの効果
2021/07/26 13:00
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3,000万台のスマートメーターを安定的に運用管理～東京電力パワーグリッドのMDMSとは～
2021/05/13 13:15
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2021/07/26 13:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第145回 出光興産が価値創造に向けたクラウド移行を実現! SAP on Azure によって DX の一歩を踏み出す
2021/04/21 19:30
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事例で学ぶ、 Microsoft Office / Office 365活用術 ～ワークスタイル変革編～ 第22回 いかにして個人の業務を自動化するか? 出光流の RPA 活用を支えた Microsoft Power Automate の実力
2021/02/09 15:15
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