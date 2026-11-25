サムポローニアとミトラ相続支援は11月25日、香川県三豊市が相続人特定システム「AI相続ミツローくん」のLGWAN版を本格導入し、同月から税務課で利用を開始したと発表した。導入により、LGWANに接続した業務用PCから、戸籍情報のAI-OCR解析や相続関係説明図の作成などを行うことが可能となった。

LGWAN接続端末で戸籍解析から相関図作成まで対応

三豊市税務課では、相続人調査の件数が年々増える一方、職員数は変わらず、業務負担が増していた。導入前は相続関係を示す相関図をExcelで手作業で作成しており、第一順位の案件でも作成に約60分かかり、複雑な案件ではさらに時間を要していたという。戸籍の読み取りには経験も必要なため、調査業務の効率化と職員の負担軽減が課題となっていた。

AI相続ミツローくんは、AI-OCRによる戸籍情報の読み取り・解析、相続関係説明図の自動作成、法定相続人の特定を支援するシステム。法定相続分の自動計算にも対応するほか、相続人の情報や調査結果を案件ごとに蓄積・参照できる案件管理機能も備える。

今回導入されたLGWAN版では、LGWANに接続した業務用PCから戸籍解析を実行し、同じPCで解析結果の確認・修正や相関図の作成・編集を行える。戸籍情報のAI-OCR解析は、インターネットから分離された行政専用ネットワークであるLGWAN上で、LGWAN-ASP登録サービスとして提供される。

解析エンジンを提供側で一元管理

解析エンジンはサムポローニア側で一元的に管理する。そのため、エンジンを更新する際に、自治体側で機器を交換したり、システムを再セットアップしたりすることなく、解析性能の維持・向上に対応できるとしている。

両社は今後、従来のオンプレミス・スタンドアロン構成に加え、LGWANを活用した方式での提供を本格化する。また、三豊市におけるLGWAN版の導入と運用を支援するとともに、実務での利用を踏まえてサービスの改善を進めるとしている。