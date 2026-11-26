Amazon Web Services（AWS）は11月24日、日本の半導体設計企業の要件を反映したリファレンスアーキテクチャを公開した。既存の半導体設計環境を維持しながら、AIエージェントによる検証ログの分析やクラウドによる計算資源の補完を実現する構成を示した。機密性の高い設計データを保護する仕組みも盛り込んでいる。

AWSはこれまで、半導体設計環境をクラウド上に構築するためのリファレンスアーキテクチャをグローバルで公開してきた。今回、日本の顧客から寄せられた要件を踏まえて、その内容を更新した。

日本版では、半導体設計の現場が抱える課題への対策として、「解釈」「実行」「基盤」の3つの観点からシステム構成を紹介している。

半導体設計者向けリファレンスアーキテクチャの日本版の全体像 出典：Amazon Web Services

AIエージェントで半導体の検証ログを分析

半導体の開発において、設計の複雑化に伴い、検証作業の効率化が課題となっている。

AWSが紹介したSiemens EDAとWilson Research Groupによる2024年の調査によると、ASICやSoCの開発プロジェクトで、初回の試作チップが設計の修正なしに動作した割合は14％だった。これは20年以上にわたる同調査で最低の水準となる。

AWSは、計算処理の高速化が進む一方、その結果を人間が分析する作業には依然として時間がかかっていると指摘。

そこで、EDA（電子設計自動化）ツールが出力した検証ログをAIエージェントで分析し、不具合の原因を分類・要約する仕組みを提案している。

AIに付与するデータへのアクセス権限は読み取りに限定する。分析結果には根拠となるログの所在も示し、設計者が最終的な判断を下す。

AWSによると、従来45～60分を要していた毎朝のログ分析作業を、数分以内に短縮できるという。

AIエージェントによる半導体の検証ログ分析の仕組み 出典：Amazon Web Services

計算資源が不足する時だけクラウドを活用

半導体設計では、開発工程によって必要となる計算資源が変動する。オンプレミス環境では、繁忙期に合わせて設備を導入すると稼働率が低下する一方、通常時の需要に合わせると繁忙期に処理の遅延が生じる。

こうした課題に対し、AWSは既存の計算環境とクラウドを併用する構成を示した。

通常の処理は社内のサーバで実行し、処理待ちが発生したジョブを国内リージョンのクラウドに振り分ける。クラウド側の計算ノードは需要に合わせて自動的に増減する。

また、論理シミュレーションや物理設計など、工程ごとに異なる処理特性に応じて計算資源を使い分けることも想定している。

計算処理の需要に応じてクラウド側の計算ノードを増減する仕組み 出典：Amazon Web Services

機密性の高い半導体設計データを保護

半導体設計にクラウドやAIを導入する際には、知的財産である設計データの保護も重要となる。

今回のアーキテクチャでは、専用線などを利用したネットワーク接続、顧客が管理する暗号鍵によるデータの暗号化、操作履歴の監査などを組み合わせる。

生成AIサービスについては、推論時の入出力データを保持しない設定や、推論処理を日本国内に限定する仕組みを紹介している。ただし、利用可能な設定はAIモデルによって異なるため、導入時には確認が必要となる。

ファウンドリや後工程の受託企業など、外部のパートナーと共同作業を行う環境についても、設計環境から分離する構成を示した。

半導体設計データを保護するセキュリティ基盤の構成 出典：Amazon Web Services

半導体設計へのAI導入は小規模から

AWSは、クラウド上で検証処理を行っている企業や、その導入を検討している企業に対し、AIによるログ分析から着手する方法を提案している。既存のEDAツールや検証手順を変更せず、限定的な業務からAIを導入できるためだ。

一方、計算資源の不足が開発スケジュールに影響している企業では、クラウドによる計算資源の補完を優先する選択肢もある。

いずれの場合も、設計データをクラウドに配置する前に、セキュリティやガバナンスの方針を定めておく必要があるとしている。