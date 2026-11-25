伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は11月24日、システムの稼働状況を自動分析するクラウドサービス「StageCrew（ステージ・クルー）」に、熟練者が持つ暗黙知を引き出して文書化するAIインタビュー機能を追加したと発表した。価格は技術支援を含めて年額500万円（税別）から。製造業、社会インフラ、ITサービス事業者などを中心に展開し、3年間で50件の受注を目指す。

作業映像や音声をもとに、場面に即した質問を生成

多くの現場は経験者の判断やノウハウに支えられているが、こうした暗黙知は文書化されていないことが多く、人材の流動化や熟練者の退職によって継承が課題になっている。熟練者への聞き取りや文書化には時間がかかり、現場の負担にもなっているという。

StageCrewはこれまで、システムの稼働状況をAIで分析し、障害対応などのノウハウを蓄積する機能を提供してきた。今回の機能追加で、システム運用に加えて、現場で培われた技術やノウハウの継承にも使えるようにした。

AIインタビュー機能は、KikuviのAIヒアリング技術を利用している。製造現場の作業の様子や、ウェアラブルカメラで撮影した作業者目線の映像、音声をもとに、AIがその場面に即した質問を熟練者に投げかける。熟練者が答えることで、作業中の着眼点や判断の基準、その理由や背景など、従来の手順書には残しにくかった知見を文書として蓄積できる。

AIインタビュー機能のイメージ

蓄積した暗黙知をもとにマニュアルを作成し、説明・共有にかかる現場の負担を軽減する。PoC（概念実証）では、マニュアル作成にかかる工数を30～50％、説明・共有にかかる工数を50～90％削減したという。

Kikuvi Founder CEOの佐藤拳斗氏は「組織の競争力は、手順書に書かれていない判断の積み重ねにあります」とコメント。判断の理由をAIが本人に問いかけて引き出す仕組みについて、今後は業務の動画や既存の文書がその問いかけの出発点になるとしている。

動画に映り込む顔や文字などを自動でマスキングする「StageCrew Studio」も併せて提供する。処理はオフライン環境で行い、処理が完了した動画をクラウドに送信するため、機密情報を含む動画でも情報漏えいのリスクを抑えて利用できるとしている。

12月10日にはセミナーも開催

CTCは12月10日（木）10時～11時30分、暗黙知の継承をテーマとしたセミナー「～暗黙知を、人ではなく組織に宿す～ 個人のAI活用から、組織のAI活用へ」を東京・神谷町の同社オフィスで開催する。参加費は無料で、事前登録制。アンドゲートが共催し、Kikuviが協力する。詳細はセミナーの案内ページで確認できる。

編集部メモ

StageCrewは、CTCが2023年に開発したクラウドサービスで、北米への展開も進めている。システム監視やログ収集を担う各種ツールと連携し、オブザーバビリティ（可観測性）の向上を支援するサービスとして展開してきた。2025年1月には、管理ツールごとのダッシュボードデータなどをマルチモーダルAIが自動で統合・分析する機能を追加している。2025年8月には、米国のITソリューションプロバイダーであるTechnologentが、StageCrewを北米市場向けにSaaS形式で提供すると発表した。

CTCは現場業務の可視化に関するサービスも拡充しており、8月にはカメラ映像をAIで分析して作業者の行動や工程を可視化する「ProcessLens」の提供を開始した。