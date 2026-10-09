AIやクラウドの最新技術と、その活用事例が一堂に会するGoogle Cloudの旗艦イベント「Google Cloud Next Tokyo 26」が、2026年7月30日・31日の2日間、東京ビッグサイトで開催された。

企業のビジネス変革を支えるAIやクラウド技術の最新動向、実際の活用事例が紹介される同イベントには、多くの企業や技術者が参加。会場では、基調講演やセッション、最新技術を体験できるExpoなど、多彩なプログラムが展開された。

本イベントにダイヤモンドスポンサーとして協賛したのが、KDDIアイレット株式会社だ。同社は2010年からクラウド導入・活用の総合支援サービス「cloudpack」を提供し、Google Cloudをはじめとするクラウド技術を活用した企業のDX支援に取り組んできた。

今回は、Google Cloudのパートナーとして多くの企業のクラウド活用を支援するKDDIアイレットの取り組みに注目。Google Cloud Next Tokyo 26で行われた、オーケー株式会社との登壇セッションを中心に、AI時代に求められるクラウド活用の現在地を探る。

Google Cloud活用によるビジネス成長を支える、KDDIアイレットの技術力と実績

KDDIアイレットは、2010年よりクラウド導入・活用の総合支援サービス「cloudpack」を提供。Google Cloudをはじめとするクラウド技術を活用し、企業のビジネス成長を支援してきた。同社はGoogle Cloud関連資格を3,000以上取得しているほか、Google Cloud Partner Top Engineer 2026も30名以上在籍。豊富な経験と技術力を生かし、さまざまな企業の変革に伴走している。

その技術力や支援実績はGoogle Cloudからも評価されており、プレミアパートナー認定やMSP認定など、複数の認定を取得。さらに2026年4月には、「2026 Google Cloud Partner of the Year Award」において、「Artificial Intelligence – Japan」「Talent Development – Japan」の2部門を受賞した。

Google Cloudの「2026 Partner of the Year」受賞パネル

Google Cloud Next Tokyo 26で発信した、KDDIアイレットのAI・クラウド活用の現在地

こうしたGoogle Cloud活用の知見や取り組みを発信する場となったのが、2026年7月30日・31日に東京ビッグサイトで開催された「Google Cloud Next Tokyo 26」だ。

Google Cloud Next Tokyo 26は、Google Cloudが主催する国内最大級のイベントの一つ。AIやクラウドに関する最新技術や、企業による活用事例が展開され、ビジネスリーダーやエンジニアなど幅広い参加者が集まった。KDDIアイレットは同イベントにダイヤモンドスポンサーとして協賛。会場内にブースを出展するとともに、複数の登壇セッションでGoogle Cloudを活用した取り組みを紹介した。

今回の出展ブースでは「海賊」をテーマに、来場者がAI エージェントのデモを体験しながら「自社の課題解決のヒント＝お宝」を持ち帰れる体験型コンテンツを展示。AIエージェントをはじめとする生成AI活用への関心が高まる中、具体的な活用イメージを体験できるブースとして注目を集め、連日多くの来場者で混み合うほどの盛況ぶりだった。

オーケーのデータ基盤刷新を支えたAlloyDB。業務を止めずに実現した移行プロジェクトの舞台裏

KDDIアイレットはブース出展のほか、全4セッションに登壇。その一つが、オーケー株式会社とのデータベース移行プロジェクトを語る「AlloyDBで築くネットスーパーの未来！DMSによるダウンタイム極小化移行」だ。

登壇したのは、オーケー株式会社 IT本部 副本部長の荒川健児氏と、KDDIアイレット株式会社 クラウド・イノベーション本部 クラウドインテグレーション事業部 グループリーダーの齋藤寛隆氏。ネットスーパーや店舗業務を支える重要なデータベースを、いかに業務への影響を抑えながらGoogle Cloudへ移行したのか。その背景や技術的な工夫を語った。

小売×ITの最先端へ。オーケーが推進するデータ活用基盤づくり

セッション冒頭では、荒川氏がオーケーの事業概要と、これまで進めてきたIT活用の取り組みについて紹介した。

オーケー株式会社 IT本部 副本部長 荒川健児氏

オーケーは「高品質・Everyday Low Price」を経営方針に掲げ、関東・関西に180店舗以上を展開するディスカウント・スーパーマーケットだ。2024年には関西エリアにも進出し、年商は7,500億円を超える規模へと成長している。

こうした事業成長を支えるため、同社では早くからIT基盤の強化に取り組んできた。

2020年にはGoogle Cloudを導入し、オンプレミスのデータウェアハウスをBigQueryへ移行。購買データなどを活用した分析基盤を構築し、商品提供や販促へのデータ活用を進めてきた。

さらに2021年には「オーケーネットスーパー」を開始。スマートフォンアプリにはFirebaseを活用するなど、デジタルを活用した顧客体験の向上にも取り組んでいる。「私たちは今、小売とITの最先端の仕組みづくりに挑戦しています」と荒川氏は述べる。

こうしたデジタルサービスを支えているのが、2つのデータベース基盤だ。

一つは「ネットスーパーDB」。ネットスーパーで扱う商品情報や在庫情報などを管理し、オンライン上での買い物体験を支える基盤である。

もう一つが「生鮮DB」。店舗の商品情報や販売実績、棚卸し情報などを扱い、全国の店舗運営を支える重要なデータハブとして機能している。

しかし、事業拡大やデータ活用の高度化を進める中で、それぞれのデータベースには新たな課題が生じていた。

急成長する中で直面した、既存システムの課題

ネットスーパーDBでは、利用者増加に伴うトランザクション量の増加や、インフラコストの最適化が課題となっていた。また、複数システムにデータが分散していたことで、データ連携も複雑化。今後さらに高度な分析やAI活用を進めるためには、より柔軟なデータ活用環境が必要だった。

一方、生鮮DBでは、長年利用してきたオンプレミス環境からの刷新が大きなテーマとなっていた。ただし、生鮮DBは店舗業務を支える基幹システムである。システムを停止して一気に移行することは、現場への影響が大きく避けなければならない。

そこで求められたのが、「業務を止めることなく、新しい環境へ移行する」という難易度の高い取り組みだった。「単純に新しいシステムへ移行するのではなく、今後のデータ活用まで見据えた基盤づくりが必要でした」と振り返る、齋藤氏。

その解決策として選択されたのが、Google Cloudのデータベースサービス「AlloyDB」だった。

KDDIアイレット株式会社 クラウド・イノベーション本部 クラウドインテグレーション事業部 グループリーダー 齋藤寛隆氏

AlloyDBとDMSで実現した、ダウンタイムを抑えたデータベース移行

今回の移行では、Google Cloudのフルマネージド型データベースサービスであるAlloyDBを採用した。AlloyDBは、PostgreSQLとの高い互換性を持ちながら、高い処理性能や可用性を備えたデータベースサービスだ。

AlloyDBを選定したポイントとして、齋藤氏が挙げたのは以下の点である。

高いトランザクション処理性能

自動化されたメンテナンス

PostgreSQL互換

Google Cloudサービスとの連携

高可用性

中でも特に大きなポイントとなったのが、既存システムを稼働させながら移行を進められる点だった。さらに、「Database Migration Service（DMS）」を活用することで、旧環境のデータを新しいAlloyDBへ継続的に同期。旧システムを利用しながら段階的に移行を進め、切り替え時のダウンタイムを最小限に抑えることが可能になった。

「新しい技術を使った取り組みだったため、情報が十分に揃っているわけではありませんでした。Google Cloudのエンジニアとも連携しながら、一つひとつ検証を進めていきました」（齋藤氏）

「移行」の先にある、データ活用を見据えた基盤づくり

セッションでは、AlloyDBやDMSを活用した技術的な取り組みが紹介された。一方で、長年利用してきたシステムを刷新するという決断の背景には、どのような課題や思いがあったのか。また、プロジェクトを進める中で両社はどのように連携したのか。

講演終了後、オーケーの荒川氏と、KDDIアイレットの齋藤氏に話を聞いた。

――今回のデータ基盤刷新は、オーケーにとってどのような意味を持つプロジェクトだったのでしょうか。

荒川：今回の取り組みは、長年課題となっていたレガシーシステムの刷新という意味で、大きな一歩でした。特に生鮮DBについては、以前から刷新の必要性を感じていました。ただ、店舗業務を支える重要なシステムであるため、簡単に止めることはできません。移行によるリスクもあり、なかなか踏み切れない状況でした。

その中で、Google Cloudのサービスが進化し、以前は難しかったことも実現できるようになってきました。今回、AlloyDBやDMSを活用することで、安全に移行できる道筋が見えたことが大きかったです。

――プロジェクトを進める中で、特に難しかった点はどこでしょうか。

齋藤：一番大きかったのは、既存システムを動かしながら、新しい環境へ移行する点です。

生鮮DBは店舗業務に直結するシステムのため、単純に停止して移行するという方法は取れませんでした。そのため、現行環境への影響を抑えながら、新しい環境へ段階的に移行する方法を検討しました。

また、今回活用したAlloyDBやDMSは新しい技術領域でもあったため、参考になる情報が十分に蓄積されているわけではありませんでした。そこでGoogle Cloudのエンジニアとも連携しながら、実際の環境で検証を行い、一つひとつ課題を解決していきました。

――プロジェクトを進める上で、両社の連携が特に生きた場面を教えてください。

齋藤：今回のプロジェクトでは、技術面だけではなく、オーケー様の組織体制や運用方法を理解した上で設計することが重要でした。

例えばGoogle Cloud上でどのような単位でプロジェクトを分けるか、ネットワークをどう設計するかといった部分では、何度も議論を重ねました。その過程で、オーケー様が大切にされていることや、現場で必要になる要件を深く理解できたことが、その後の設計や構成検討につながったと考えています。

――オーケーから見て、KDDIアイレットとの協業で印象に残っていることはありますか。

荒川：単にシステムを構築するだけではなく、オーケーのビジネスを理解した上で支援してもらえたことです。オーケーは「高品質・Everyday Low Price」を経営方針にしており、システムについてもコストと効果のバランスを重視しています。そうした考え方を理解した上で、「どのような仕組みがオーケーにとって最適なのか」という視点で提案いただけたことが心強かったです。

――基盤刷新によって、今後どのようなデータ活用を目指していますか。

荒川：今回の移行は、あくまで次の取り組みに向けた基盤づくりです。例えば生鮮領域では、これまで店舗担当者が必要なデータを抽出し、Excelなどで集計して確認する業務もありました。

今後は、AlloyDBとBigQueryを組み合わせることで、販売実績だけではなく、天候や人流、客数予測などさまざまなデータを活用し、より精度の高い判断につなげていきたいと考えています。

また、ネットスーパーではAIを活用した商品検索など、お客様の買い物体験をより便利にする取り組みも進めていきたいです。

――AI活用について、今後目指している姿を教えてください。

荒川：AIを使うこと自体を目的にするのではなく、社員やお客様が意識せず自然に使える状態を目指しています。例えば業務システムの中にAIが組み込まれ、必要な場面で自然にサポートしてくれるようなイメージです。

従業員の業務効率化にとどまらず、お客様により良い買い物体験を提供するためにも、AI活用の可能性を広げていきたいと考えています。

――KDDIアイレットとして、今後どのようにオーケーの取り組みを支援していきたいですか。

齋藤：まずは、今回構築した基盤を安定稼働させることが重要だと考えています。ネットスーパーについても、今後さらに移行を進めていく予定ですので、引き続き支援していきたいです。

また、今回の取り組みはデータベース移行の先にあるデータ活用やAI活用を見据えた基盤づくりでもあります。Google Cloudには多くのサービスやエコシステムがあり、今後も新しい技術を取り入れながら、オーケー様の挑戦に伴走していきたいです。

終わりに

事業成長に伴うシステム負荷の増加、データ活用への期待、そしてAI時代への対応。企業が次の成長へ進むためには、既存システムを刷新し、新たな価値創出につながる基盤を整備することが欠かせない。

「新しい技術やアップデートをいち早く取り入れ、お客様の課題解決やニーズの実現につなげていく。そこに私たちはこだわっています」と齋藤氏が述べるように、今回紹介したオーケーとの取り組みは、Google Cloudの最新技術を積極的に活用し、企業ごとの課題解決に伴走するKDDIアイレットの姿勢を示した一例といえるだろう。こうした取り組みの積み重ねが評価され、「2026 Google Cloud Partner of the Year Award」の受賞につながった。

クラウド移行からデータ活用、そしてAI活用へ。KDDIアイレットは今後もGoogle Cloudの最新技術を活用しながら、企業の変革を支援していく。

※Google Cloud および Google Cloud 製品・サービス名称は Google LLC の商標です。

※この記事はKDDIアイレット株式会社による記事の転載です。

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