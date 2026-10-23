PKSHA Infinityは10月23日、同社が開発・提供する議事録作成ツール「YOMEL（ヨメル）」を福井県が全庁に導入した事例を公開した。福井県は、約5,400人の全職員がYOMELを利用できる環境を整備。導入から2カ月間で、議事録作成にかかる時間を推計約434時間削減したという。

導入2カ月間で利用は約1,040時間

福井県では従来、文字起こしツールや生成AIサービスなどを組み合わせて議事録を作成していた。しかし、作業手順が多く職員の負担が大きいことに加え、作成者によって議事録の精度が異なる点も課題となっていた。

そこで、同県のDX推進課が、全庁で利用できるツールの導入を検討。会議中にボタンを押すだけで録音でき、音声ファイルをアップロードする必要がない手軽さや、文字起こし・要約の精度の高さが決め手となり、YOMELの採用に至ったという。

YOMELは、専用アプリをインストールすることで、ワンクリックで録音、文字起こし、AIによる要約を行える議事録作成ツールだ。独自開発の音声認識エンジン「Olaris」を搭載し、自然な会話の認識や話者の自動分離に対応する。既存の会議システムを変更する必要はなく、ZoomやGoogle Meet、Teamsなどの会議ツールをそのまま利用することができる。

導入にあたり、福井県は簡易マニュアルを全職員に配布した。使い方に関する問い合わせはなく、庁内会議のほか、市町や事業者との打ち合わせなど、幅広い場面に利用が広がったという。

導入後2カ月間の利用時間は合計約1,040時間に達し、議事録作成にかかる時間を推計約434時間削減。会議後すぐに議事録を作成できるため、関係部署への情報共有も早まったという。また、部署ごとの利用状況を月単位で確認できることから、管理する側も庁内での活用の広がりを把握しやすくなったとしている。

一方、福井県によると、庁内にはYOMELを十分に活用できていない部署もあるという。今後は会議の議事録作成に加え、打ち合わせ内容を残す備忘録としての活用なども進め、利用率の向上を図る。