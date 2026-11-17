国内のジュラ紀（約2億～1億4000万年前）のものとして最大の、長さ約70センチもの恐竜の足跡化石が見つかった。福島県南相馬市博物館と県立博物館などの調査チームが、同市内の地層から発見したと発表した。

約1億6000万年前のジュラ紀後期の地層「栃窪層」から、最大で長さ約70センチの足跡が少なくとも12点見つかった。足跡の特徴から、首や尾が長い大型の植物食恐竜「竜脚類」のものとみられる。腰までの高さは3メートルほどあったようだ。これまで国内のジュラ紀の足跡は、山口県下関市で見つかった長さ約33センチが最大とされており、それを大きく塗り替えた。

足跡化石として、白亜紀（1億4000万～6600万年前）を含めて国内最大級の可能性があるという。なお、恐竜の足跡は必ずしもつま先からかかとまでの長さが、幅より長いとは限らない。今回の化石も長い方が70センチで、どちらかは分かっていない。

先月22日、記者会見で発表した。発見場所の詳しい情報は、現場保護などのため非公開。同市内では栃窪層から小さな恐竜の足跡化石が見つかるなどしており、市博物館が昨年度に恐竜化石の探索を本格化。今年7月、長さ約70センチを含む化石を発見した。調査チームによると、国内では19道県から恐竜化石が見つかっているが、大半が白亜紀のもの。ジュラ紀のものは珍しく、福島、長野、山口県の3県で発見されている。

調査チームの市博物館の仲川邦広主任学芸員は「今回の発見により、国内でジュラ紀の恐竜がいた環境の理解が進展するきっかけになるのでは。これまで、栃窪層から新種を含む多くの植物化石が出てきた。さらに植物食恐竜の竜脚類とみられる足跡が発見されたことは、当時の生態系を理解する上で非常に良い成果だ。偶然の“棚ぼた”の発見ではなく、地元の研究者が長年調査し、市が予算を付け、可能性の高い場所を見立てて掘ったことの意義も大きい」と説明する。