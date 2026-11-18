ここ数年、宇宙の果てに「LRD」と呼ばれる新種の天体が多数見つかり、その正体をめぐって天文学者の間で激論が交わされています。LRDとは「Little Red Dots(小さな赤い点)」の略で、宇宙の初期にだけ数多く存在する、小さくて赤くて異様に明るい天体のことです。

発見したのは、従来の望遠鏡を大きく上回る観測能力を持つJWST(ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡)です。観測データからは一つや二つではなく大量のLRDが見つかり、その正体をめぐっては、誕生して間もない宇宙が、これまで考えられていたよりずっと荒々しい世界だったのではないかという説まで現れています。今回は、天文学界でいまもっともホットな話題の一つ、LRDについてお話しします。

JWSTは米欧カナダが共同で開発し、2021年末に打ち上げられた世界最大の宇宙望遠鏡です。赤外線に対する高感度のセンサーを備え、ハッブル宇宙望遠鏡より桁違いに暗く遠い天体を捉えられるのが特徴です。NASAのサイトでも、ハッブルとの性能差が比較されています。そのようにして遠い宇宙、宇宙の果て＝観測の限界の世界まで見てやろうというのがJWSTです。

遠くを見ることは、昔を見ることです。宇宙の誕生から間もない時期に何が起きていたのかを探るのが最大の目標で、とりわけ宇宙で最初にできた恒星「ファーストスター」の検出が狙われています。そのほか、星雲の詳細観測や、太陽系外の惑星の大気成分の分析も重要な目的です。

JWSTが宇宙初期に見つけた「小さな赤い点」

2022年に観測を始めたJWSTは、さっそく驚くような成果をあげ始めましたが、その中に予想外の天体が写り込んでいました。それがLRDです。最初期にこの種の天体の存在を大きく世に知らしめたのは、オーストラリア・スウィンバーン工科大学のIvo Labbéさんたちのグループでした。彼らはJWSTの最初期観測データから、宇宙誕生後わずか6～7億年の時代に存在する赤く明るい天体群を報告し、大きな話題となりました。

「Little Red Dot(LRD)」という呼称を広く定着させたのは、2023年に発表されたJorryt Mattheeさんらの論文「Little Red Dots: an abundant population of faint AGN at z∼5 revealed by the EIGER and FRESCO JWST surveys」です。以後、この名称が天文業界で広く使われるようになりました。

小さく赤いのに銀河全体に匹敵する明るさ

LRDの特徴は四つあります。

銀河などよりずっと小さい

赤い

非常に明るい(銀河全体に匹敵するほどの光を放っているように見える)

特に宇宙の初期に多数(6億年～15億年)存在する

恒星の最期の超新星爆発なら、ごく短期間は銀河全体に匹敵する輝きを放つことがあります。しかしLRDはそんな急激な変化ではなく、さらに数百個も見つかったのです。こんな天体が見つかるのは完全に想定外で、天文学者は混乱しました。当然「何かの間違いではないか」と疑われましたが、すぐに実在が確かめられ、この猛烈に明るい点の正体を考えないわけにはいかなくなりました。

JWSTが検出したLRDたち。すでに数百個が発見されている (C)NASA, ESA, CSA, STScI, Dale Kocevski (Colby College)

初期宇宙に多数のAGNが存在したのか

宇宙で最も明るい天文現象の一つは「AGN(活動銀河核:Active Galactic Nuclei)」といわれる銀河の中心部分です。そこでは銀河の中心に超巨大ブラックホールがはぐくまれ、そのブラックホールに周囲のガスが落ち込む過程で高温になり、光を放ちます。さらに、そこから噴出する物質が周囲にあたって電波を出すこともあります。LRDも、その途方もない明るさから、まずAGNではないかと考えられました。

しかし従来の理論では、恒星が一生を終えてできるブラックホールが成長し、巨大なAGNとなるまでには長い時間が必要と考えられていました。少なくとも、宇宙誕生から数億年しかたっていないLRDの時代に、これほど多数のAGNが存在することを予想していた研究者はほとんどいませんでした。もしAGNなら従来の考えは大きな修正を余儀なくされてしまうことになります。しかもAGNなら母体となる銀河があるはずなのに、LRDは単独の点で、周囲にほとんど銀河が検出できませんでした。

さらに、典型的なAGNとは違う点もありました。AGNでは、赤外線が強く観測されますが、LRDではそれが弱く、X線もほとんど検出されないのです。もっともAGNのあたりに分厚いガスがあり、それが赤外線やX線を遮蔽すれば説明はつくという考えも有力です。また銀河もその後の詳しい観測で存在するようにも見えており、否定材料ではないともされています。

となるとこれはなんであるか？ ということになります。

LRDは宇宙誕生6億年後に現れ、15億年後に減少

分からないときは、さらによく調べるのがセオリーです。そこで、すでに観測されていたデータの再点検が行われました。これらは公開データで、JWSTの大人気で予約がなかなか取れない観測時間を確保しなくても、誰でも研究できます。

その結果、LRDはビッグバンから約6億年後に大量に現れ、約15億年後には急速に減ることがわかりました。つまり、初期の宇宙にやたらたくさん存在する天体なのです。また、LRDはどれも性質がよく似ていることも判明しました。

そうしたなか、正体については、いくつかの説が競い合っています。

太陽の100万倍、「超大質量星」説

「超大質量星の最期説」

現在の宇宙でできる恒星は、重くても太陽の100倍程度です。しかし宇宙初期の恒星はもっと重いものもあったと考えられており、LRDは太陽の100万倍にも達する超大質量星が、輝いた末に最期を迎える直前の姿ではないか、という説です。これを支持する観測結果もありますが、あくまで有力な仮説のひとつという位置づけです。

ブラックホールを抱えて輝く「ブラックホール星」説

「ブラックホール星説」

もうひとつが、理論的に提案されている「ブラックホール星」です。巨大な恒星がつぶれてブラックホールになるとき、超新星爆発を起こさず、周囲のガスが外へ飛ばされないまま、ブラックホールを繭のように包み続けるというものです。中心のブラックホールは周囲のガスを取り込みながらエネルギーを放出し、それを受け止めた繭が赤く輝きます。つまり、核融合ではなく、おなかに抱えたブラックホールをエネルギー源として輝く星です。LRDの観測と整合する点が多く、近年は有力な候補の一つとされています。

この説が正しければ、恒星質量を大きく超えるブラックホールがどうやってできたのかという謎にも、手がかりが得られると期待されています。

そのほか、ブラックホール星と考えなくとも、チリに囲まれた普通のブラックホールではないかという説もありますし、球状星団(数十万～数百万個の恒星が球状に集まった天体)が誕生しつつある姿ではないか、という説もあります。LRDからの紫外線は球状星団内の非常に若い星々から、可視光は寿命の短い超大質量星から来るという説で、化学組成の特徴も予測されています。LRDの数や分布、時期が球状星団とよく合うとされますが、決定的な証拠はないとしています。

正体が何であっても宇宙初期の常識が変わる

現在も議論百出中、新しい研究がどんどん出ているホットなLRD。

まあ、なんというか、名前くらいは知っておいてください。

しかし、何が正体だとわかったとしても、これは本当におもしろいことです。全く違ってもおもしろいですな。