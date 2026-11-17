神秘的な鉱物と見間違うような物体。これらは溶けたプラスチックがサンゴの死骸にくっついて一体化したもので、沖縄本島の3つの海岸で見つかった。沖縄科学技術大学院大学（OIST）と琉球大学の研究グループが海洋ゴミを調査している間に見つけ、「プラスティコーラル」と論文で名付けた。海沿いで火を起こすことが、発生する原因の一つとして考えられ、プラスチックによる環境汚染の新たな形態として警鐘を鳴らしている。

琉球大学理学部のイフェンナ・イレチュク博士（現・愛媛大学特別研究員、海洋環境科学）らは、沖縄本島北端のやんばる国立公園内にある楚洲（そす）と伊部（いぶ）の両ビーチと、南端の糸満市にある大度（おおど）のビーチで、プラスティコーラルが落ちているのを見つけた。これらのビーチは観光地化されておらず、キャンプやバーベキューをする人々に親しまれている。

サンゴの死骸がある浜で火を起こし、プラスチックの製品を燃やしたり、着火剤の包装などのプラスチック類が紛れたりしていると、高温で溶けてサンゴに付いて、冷え固められる。そして、潮位の変化や台風といった何らかの力によって波に乗って、海へと運ばれる。その結果、プラスティコーラルとして海をさまよう。

イレチュク博士は「今、プラスチックごみが単に海岸に捨てられた状態で存在するだけではない時代に入りつつある。プラスティコーラルのような相互作用は海洋生物に様々な新しい影響を及ぼす可能性がある」と話す。今後、毒性の有無や生態系への影響を詳しく調べたいという。

沖縄にはビーチパーティーといって、海辺で飲食しながら親睦を深める文化がある。近年は観光客にもその魅力が広がりつつある。沖縄の気候がなせる習わしなので、その「灯を絶やさない」ためにも、火を着ける際にはプラスチックを燃やさないように注意したい。