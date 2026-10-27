KDDIとELYZAは10月27日、KDDIグループのフィジカルAI事業を推進する新会社「ELYZA Robotics」を設立し、10月1日に事業を開始したと発表した。ロボット基盤モデルなどの研究開発から現場への導入までを一貫して担う。KDDIグループは2030年度までに研究開発へ300億円を投じ、300人以上から成るフィジカルAIの専門組織を構築するほか、1,000台以上のロボットを現場へ導入することを目指す。

ロボット基盤モデルと周辺技術を開発

ELYZA Roboticsは、基盤モデル開発を手掛けるELYZAや先端研究を担うKDDI総合研究所をはじめ、KDDIグループの専門人材を集めたフィジカルAIのセンター・オブ・エクセレンス（CoE）と位置付けられる。事業の柱は、先端技術と周辺技術の研究開発、現場の業務への組み込み、フィジカルAIプラットフォームの開発の3つだ。

フィジカルAI事業の推進体制

研究開発では、画像と言語を統合的に理解するVLM（Vision-Language Model）や、ロボットの行動を出力するVLA（Vision-Language-Action Model）などのロボット基盤モデルを開発する。また、人の目線で記録した作業データであるエゴセントリックデータの取得や、シミュレーター上で現場を再現する技術など、モデル開発に必要な周辺技術にも取り組む。

これらの技術は、KDDIの通信ネットワーク、全国低遅延網・AI計算資源基盤「デジタルベルト」、遠隔監視拠点「モビリティコントロールセンター（MCC）」と組み合わせて研究開発を進める。

2026年から幅広い現場でPoCを実施

現場への導入に向けては、パートナー企業と作業データを取得し、実証を重ねながら業務で利用できるロボットシステムを構築する。2026年から幅広い現場でPoC（概念実証）を実施し、段階的に導入を進める計画だ。

産業用ロボットや四足歩行ロボット、ヒューマノイドロボットなどを国内外のロボット事業者から調達し、業界や用途に応じて調整した上で提供する。想定する用途には、小売業における棚卸しや品出し、接客対応、物流業における運搬作業や欠品検知、製造業における精密作業がある。サービス業への導入も進め、将来的には農業や建設業への展開を目指す。

現場実装では、ローソン、アルティウスリンク、KDDIアイレット、KDDIテクノロジー、ラック、ソラコムなど、現場や専門技術を持つKDDIグループ各社と連携する。さらに、パートナー企業と実際の現場で実証や導入に取り組む。

研究開発と現場運用を支える2つのプラットフォーム

ELYZA Roboticsでは、研究開発と現場実装を一体的に進めるため、2つのプラットフォームを開発する。研究開発プラットフォームは、ロボット基盤モデルの開発や現場データの蓄積・活用を支える。一方、実利用プラットフォームは、分散推論や遠隔監視、複数ロボットによる協調作業など、現場での安定的な運用を支援する。

これらのプラットフォームを通じて、研究開発で生まれた技術を現場へ展開するとともに、そこで得たデータや知見を研究開発へ還元する仕組みを構築するとしている。ELYZA Roboticsは、こうした研究開発と現場実装を通じ、小売業、物流業、製造業、サービス業などへのロボット導入を進める方針だ。