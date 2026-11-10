アドビとウォルト・ディズニー・カンパニーは、クリエイティビティやストーリーテリングの発展を目的とした複数年にわたる戦略的提携を発表した。今回の提携は、クリエイティビティカンファレンス「Adobe MAX」で発表されたもの。

両社は、生成AIを含む最新技術を活用し、ディズニーのコンテンツ制作やテーマパーク開発、スポーツコンテンツなど、幅広い分野で協業を進める。

ディズニーのIPに特化した生成AIモデルを共同開発

今回の提携により、アドビはディズニーの公式AIイノベーションパートナーとして、クリエイター向け生成AI「Adobe Firefly」、企業独自のAIモデルを構築する「Adobe Firefly Foundry」、動画編集ツール「Adobe Premiere」、画像編集ツール「Adobe Photoshop」などの最新技術への早期アクセスを提供する。

また、専任のエンジニアリングおよび研究リソースを投入し、ディズニーのコンテンツ制作の支援を行う。

特に「Adobe Firefly Foundry」を活用した取り組みでは、ディズニーが保有するIPに合わせてカスタマイズした独自の生成AIモデルを共同開発するという。

同モデルは、ディズニー作品のキャラクターの特徴や背景、ビジュアルスタイルなど、作品固有の世界観を学習するもので、アーティスト主導の制作プロセスを維持しながら、商用利用を想定した品質のコンテンツを生成できるようにする。

これにより、制作作業の効率化を図るとともに、より多くのクリエイティブプロジェクトの開発を可能にするという。

映画制作やスポーツ分野でもAI活用を推進

また両社は、ウォルト・ディズニー・スタジオの共同イノベーション拠点「StudioLAB」や、スポーツ専門チャンネルESPNのイノベーションセンター「ESPN Edge」でも協業を進める。

StudioLABでは、アドビがイノベーションパートナーとして参画し、ディズニーのクリエイターや技術者とともに、コンテンツ制作における新たなワークフローの検証や技術開発に取り組む。

一方、ESPN Edgeでは、AIを活用したスポーツファンとのエンゲージメント強化や、コンテンツ配信方法の進化を検討する。また、ESPNが保有する過去の映像などのアーカイブを、新たな形で活用する方法についても模索する。

このほか、ディズニーランド・リゾート、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート、ディズニー・クルーズ・ラインなどに関連したマーケティング活動や、業界イベントでの情報発信なども展開していく。

StudioLABおよびESPN Edgeでの共同プロジェクトはすでに進行している。