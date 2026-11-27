ローソンは11月26日、レジを介さずに買い物ができるウォークスルー決済店舗「Lawson Go 県立広島病院店」を12月1日に職員専用としてオープンすると発表した。同社によると、中国・四国地区への「Lawson Go」の出店、およびウォークスルー決済を院内店舗に導入するのは初めてのことだという。

新店舗は県立広島病院の職員専用で、24時間営業。店舗面積は9.3平方メートルで、おにぎりやパン、飲料、菓子を中心に約150品目を取り扱う。酒、たばこ、フライドフーズ、冷凍食品、アイス、雑誌・書籍およびATM、各種収納代行、Loppi、ゆうパックなどのサービスとマチカフェは取り扱いしない。

病院では夜勤や交代制勤務など職員の勤務時間が多様であることから、短時間で買い物を済ませられる環境が求められていた。

店舗イメージ

AIがカメラと重量センサーの情報から購入商品を識別

Lawson Goでは、来店者が専用アプリでQRコードをかざして入店し、商品を手に持って店外に出ると、事前に設定した決済手段でレジを通さずに自動的に決済が完了する。

店内のカメラで利用者の動きを捉えるとともに、商品棚に設置した重量センサーの情報を組み合わせ、利用者が手に取った商品の種類や数量をAIが自動判別する仕組み。来店者による商品スキャンやレジ操作は必要ない。

利用方法

駅やオフィスだけでなく病院にも展開

ローソンは2020年にウォークスルー決済導入店舗「Lawson Go」の実証実験を開始。2024年10月には東急電鉄の二子玉川駅構内に期間限定店舗をオープンし、同年11月にはOsaka Metro御堂筋線のなかもず駅に関西初の店舗を出店した。

さらに、2026年6月には東京都江東区の豊洲センタービルアネックス内にも出店するなど、これまでは短時間での買い物ニーズが高い駅やオフィスを中心に展開してきた。

その一方で、ローソンは2000年から医療従事者や病院利用者の利便性向上を目的に、コンビニエンスストアの標準的な商品だけでなく医療衛生用品や介護・リハビリ用品などの品揃えを強化した「ホスピタルローソン」を展開している。2026年10月末時点の店舗数は全国で356店に上る。

今回、病院内にもLawson Goを展開することで、医療従事者の利便性向上と店舗の生産性向上を図る。