Google Cloudは10月22日、OpenAIの生成AIモデルを同社のAI開発基盤「Model Garden」で提供すると発表した。企業ユーザーはGoogle Cloud上からOpenAIの最新モデルを利用できるようになり、ワークロードに応じて複数のLLM(大規模言語モデル)を選択できる環境が拡充される。

Google CloudはOpenAIの最新モデルをModel Gardenで提供し、企業向けAI基盤の選択肢を拡充する

OpenAIモデルをGoogle Cloudから利用可能に

今回、追加されるのは「GPT-6 Astra」「GPT-6.1 Sol」「GPT-6 Luna」の3モデルで、一部のエンタープライズ顧客向けに限定プレビューとして提供を開始した。Google Cloudは追加により、主要なクローズドソースLLMを同一プラットフォーム上で利用できるハイパースケールクラウド事業者になったとしている。

同社によると、企業システムでは単一モデルに依存するのではなく、用途ごとに最適なモデルを選択することが重要になっているという。今回の追加により、顧客は性能やコスト、レイテンシなどの条件に応じてモデルを柔軟に選択できるようになる。

GPT-6 Astraはコーディングやコンピュータ操作、専門業務、科学研究など高度な用途を想定しており、GPT-6.1 Solはそれに近い性能をより低コストで提供する。GPT-6 Lunaは日常業務向けの高速かつコスト効率の高いモデルとして位置付けられている。

また、利用料金はGoogle Cloud Marketplace経由で一元管理され、既存のGoogle Cloud利用契約やFlexible Savings Plans(FSP)の対象となる。企業はベンダーごとに個別契約することなく、同一基盤上で複数モデルを利用できる。

Geminiだけでなく最適なモデルを選択する時代へ

Google Cloudは200以上の自社・他社・オープンソースモデルを提供している。今回のOpenAIモデルの追加は、GoogleがGeminiを推進しながらも、顧客が最適なモデルを選択できる環境を重視していることを示す動きといえる。

同社は顧客がコスト、性能、機能のバランスを考慮しながらワークロードごとに最適なモデルを利用できることを強調している。アーキテクチャ上のロックインを避けながら、用途に応じてモデルを切り替えられる点も特徴だ。

セキュリティとガバナンスをGoogle Cloudで統一

Google Cloudは、サードパーティー製モデルであってもエンタープライズ向けのガバナンスやセキュリティを維持できるとしている。顧客のプロンプトやコンテキスト、出力データは指定されたデータ境界内に保持され、基盤モデルの学習には利用されない。

また、OpenAIモデルはGoogle Cloudの専用インフラ上で実行され、すべての問い合わせは分離されたゲートウェイを介して処理される。監査ログやID管理機能とも統合されることで、企業は既存のセキュリティポリシーを維持したままOpenAIモデルを利用できる。

さらにOpenAIは、同社のフロンティアモデルとAIエージェント開発基盤「Codex」をGoogle Cloudへ統合すると発表しており、企業ユーザーは評価から本番利用までを単一のクラウド環境で実施できるようになるとしている。