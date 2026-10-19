この半導体ニュースのまとめ ・日本フォトニクス協議会と光融合技術協会が「フォトニクス工業会」を設立

・企業、大学、研究機関の連携を通じて日本の光産業の競争力強化と新規事業創出を推進

・情報共有やビジネスマッチング、産学官連携を支援するオンライン基盤を構築へ

日本フォトニクス協議会(JPC)と光融合技術協会(AIOT)は10月19日、同日付で両団体の活動を基盤として、新たに「フォトニクス工業会(JPIA)」を設立したことを明らかにした。

日本の光技術は、基礎物理から材料、微細加工、実装、量産化まで幅広い領域で発展してきたものの、光技術が新たな産業や事業の創出に結びつくためには、分野や組織を横断した連携や情報交流の促進が図ることが重要視されている。

こうした背景から、JPCが有する光関連のネットワークと、AIOTが有する人材や技術分野の知見を活かして、光技術に関連する企業、大学、研究機関などの連携を促進するとともに、産業競争力の強化、新規事業の創出、人材育成に取り組むなど、従来の枠組みにとらわれない活動を展開することをJPIAでは推進していくとする。

また、会員企業・団体間の情報共有や連携を促進するため、オンラインプラットフォームの構築を予定しているという。同プラットフォームでは、会員企業や団体の情報をはじめ、オープンイノベーションの推進、ビジネスシェア・マッチング、産学官連携、技術・経営相談、人材育成・研修、各種案内など、幅広い情報を共有してもらうことで、会員間の交流を活性化するとともに、新たなビジネス機会の創出や産学官連携の強化を図り、会員活動を支援していく方針としている。

なお、設立発起人代表には、JPC理事長でAIOTの理事長も務めており、宇都宮大学 名誉教授ならびに筑波大学の名誉教授でもある谷田貝豊彦氏が就任。そのほかの設立発起品は、以下の通り(敬称略)。

天野浩 (名古屋大学、RISE-A理事長)

上野淳 (精工技研 代表取締役社長)

宇塚達也 (日本レーザー 代表取締役社長、JPC理事)

江刺正喜 (東北大学名誉教授、メムス・コアCTO、センサイト協議会 理事長)

大谷幸利 (宇都宮大学教授、日本光学会 会長)

岡本隆幸 (オカモトオプティクス 代表取締役)

清原基輔 (清原光学 相談役)

近藤洋介 (シグマ光機 代表取締役社長)

齋藤弘和 (オハラ 代表取締役社長執行役員)

坂本健 (東京都 板橋区長)

佐藤公一 (日本特殊光学樹脂 代表取締役)

島田耕 (オプトロニクス社 代表取締役社長)

菅原充 (QDレーザ Founder 兼 最高技術顧問)

鈴木巧一 (サーフテックトランスナショナル社長、フラウンホーファーFE 日本代表、AOIT理事)

谷岡健吉 (NHK放送技術研究所元所長、ニューヨーク州立ストーニーブルック大学 研究教授)

戸津健太郎 (東北大学教授、AIOT理事)

古川保典 (オキサイド代表取締役CEO)

山本和久 (パワーレーザー 代表取締役、JPC副理事長)

横倉隆 (トプコン元社長、JPC理事長、AIOT監事)

フォトニクス工業会では、従来の標準化、政策提言、市場統計、人材育成などの活動を引き継ぎながら、会員間の情報共有やビジネスマッチング、オープンイノベーション推進を強化していくほか、オンラインプラットフォームやAIの活用も進め、光技術の研究開発から事業化までを幅広く支援する方針としている。