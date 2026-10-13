【 国土交通省 】無人タクシーが登場へ　GOや日本交通などがタッグ

自動運転技術を開発する米グーグル系ウェイモ、配車アプリのGO、日本交通（東京）の3社が27年中に東京で、完全無人のタクシー運行を始める計画だ。段階的に車両数を増やし、100台規模を走行させる。完全自動運転のタクシー（ロボタクシー）は米国や中国で先行するが、日本でもとうとう実装に入る。

乗客はウェイモかGOのアプリを使って乗車。料金は現行のタクシー運賃体系が適用されるという。自動運転レベルは、特定の条件下でシステムが全ての操作を行う「レベル4」に該当する。

3社は9月15日、商用運行の開始で合意したと発表。GO会長の川鍋一朗氏（日本交通取締役）は「無人の自動運転タクシーにだれでも乗れる世界が日本にもやってくる」と語った。全国ハイヤー・タクシー連合会会長も務める川鍋氏は、ロボタクシーの旗振り役として知られる。

技術の中核にあるのは、ウェイモが有する自動運転の運用基盤と車両管理システムだ。昨年から、港区や新宿区など都内7区の公道で試験走行を実施し、同社の技術を都内の道路環境に順応させてきた。

テキドラ・マワカナ共同CEOは「人混みから狭い路地裏まで順調に東京の道路に適応し、周囲に配慮しながら安全運転ができている」と自信を示す。ウェイモは全米15都市でロボタクシーを運行し、週50万回以上の商用走行を提供していると説明した。

日本でのロボタクシー導入に関し、川鍋氏は交通事故減少とドライバーの人手不足緩和に貢献できると指摘。「無人運転に付随した新しい仕事が生まれる」とも語り、運転手の削減にはつながらないと強調した。

運行開始時期は、当局の許認可取得後に決まる。金子恭之国土交通相（当時）は9月15日の記者会見で「事業者と綿密なコミュニケーションを図りながら自動運転社会の早期実現に向けて取り組む」と述べた。政府は30年度にバス・タクシー・トラックの自動運転車両数を1万台とする目標を掲げている。

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