スウェーデン王立科学アカデミーは7日、2026年のノーベル化学賞を、東京理科大学の硤合憲三（そあい・けんそう）名誉教授（76）とフランスのパリ南大学のアンリ・カガン名誉教授（95）の2氏に授与すると発表した。授賞理由は「不斉有機合成における非線形効果および自己触媒作用の発見」。触媒を使って分子を作り分ける化学反応において、特定の型のものを自己増幅させていく特殊な反応を開発したことが評価された。硤合氏は、昨年の北川進氏に続いて日本から10人目の化学賞受賞となった。

アミノ酸などの分子を化学反応によって合成すると、ある分子と、それを鏡に映した構造をもつ「鏡像異性体」の2種類ができることがある。しかし、生物の体内にはこれらのうち片方だけしかなく、こうした非対称性「ホモキラリティー」がなぜ生じたのかは謎だった。そして、鎮静剤サリドマイドの薬害の例のように、一方が治療効果を発揮するのに対して、もう一方は役に立たなかったり、時には有害な副作用を引き起こしたりすることもある。

ホモキラリティーが生じるには、（1）触媒によって片方の鏡像異性体ばかりができる反応が起きる（2）片方の鏡像異性体ができる反応が促進される一方、もう一方の鏡像異性体ができる反応は抑制される（3）化学反応が進む中で自己触媒作用が働き、片方の鏡像異性体ばかり増えるという3条件が必要だと考えられてきた。カガン氏は1986年、化学反応を操作する新たな方法を発見し、鏡像異性体の片方を従来考えられていたより多く生成することに成功し、（2）について確かめた。

硤合氏は、生成物の量に偏りが生じる不斉化学反応を研究する中で、反応時の触媒と生成物の構造を分析。その類似性から、生成物自体が自己触媒となって同じ生成物が合成されるような反応を設計できるのではないかと考えた。様々な分子を用いて実験を重ねた末、1995年、独自の「硤合反応」を設計して発表。2003年、鏡像異性体を過剰に生成し、それをさらに自己触媒的に増幅させることに成功した。

硤合反応についてスウェーデン王立科学アカデミーは「これまでの化学実験の中で最も驚異的なものの1つだ」と高く評価。硤合氏ら2人の業績を、「1世紀以上も未解決だったホモキラリティーがどのようにして自然発生的に生じるのか、という問題に解決策をもたらした」とたたえている。

硤合氏はスウェーデン王立科学アカデミーの会見に電話で参加し、「私の人生で最もエキサイティングな日だ。有機化学分野で高名なアンリ・カガン先生と受賞でき、とてもうれしかった」と感想を述べた。

賞金1200万スウェーデン・クローナ（約1億9000万円）は2氏で等分する。授賞式は12月10日にスウェーデンで開かれる。