AIが浸透するにつれて、組織内でAIスキルを向上させる様々な学習プログラムが実施されているが、進化が激しく多様な使い方があるAIだけに、混沌としているのはどこも同じ。デルタ航空のエージェント開発責任者がGoogle公式ブログに寄せたケースは教訓になりそうだ。

紹介するスキル上達方法は"マイクロイネーブルメント(micro-enablement)"の実践だ。従来の長時間を要する研修や学習ではなく、日常業務の中での小さな学習や実践の繰り返しを意味する。Google CloudでのAIエージェント構築を目標に設定した同社は、Googleが提供するAdvent of Agentsを使って、毎日5分以内で試せるハンズオンでエージェント構築を学習できる環境を開発者に提供。一般的なオンライン講座の約30日後の継続率(5～15パーセント)と比べて、高い31パーセントの継続率を示すグラフを成果として示している。ポイントに掲げるのは、以下の4つだ。

一日かけるような研修ではなく短くスキルを実践できるマイクロラーニング すぐにはじめられるブラウザベースのサンドボックスの提供 日々の習慣に組み込むこと セッションは実際に動作する何かで締めくくること

1週間の集中教室研修、数週間にわたる資格取得コース、受動的なビデオ講義など様々な形での学習プログラムが存在するが、まとまった時間を割くのは難しく、ツールのセットアップで頓挫しては日常業務に戻るケースがよく見られるが本当に大事なのは能力開発の具体的な提供だと述べている。

ソフトウェアやツールのインストールを伴うような学習では、環境構築だけでかなり大変。OSをはじめ、言語やライブラリ、パスの設定と環境だけで途方に暮れて"Hello World！"の表示までに無数のエラーに遭遇して心を折られるのはよくある話。開発者に限らず、時間を取りにくい職場でのスキル向上。コンパクトに重ねられて、すぐにはじめられるハンズオンが奏功しそうである。