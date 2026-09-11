インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月9日、企業における生成AIの導入から業務活用、運用・定着までを支援する「IIJ AI活用支援ソリューション」の提供を開始した。

現場主導のAI活用に適した「IIJ AI活用支援ソリューション with Dify」と、開発・運用をIIJに任せられる「IIJ AI活用支援ソリューション/スターター」の2つのメニューを用意する。提供価格は個別見積もり。

「IIJ AI活用支援ソリューション with Dify」のAIアプリ作成画面

生成AIの業務活用が広がる一方、企業での導入にあたっては、セキュリティや利用管理、AIが参照する社内データの整備、AIに関する人材・知見の不足などが課題となっている。また、対象業務や推進体制が定まらず、AI環境を導入しても組織的な活用や業務への定着が進まないケースもあるという。

IIJはセキュリティ、クラウド、データ連携、システムインテグレーションの各分野で培った知見を生かし、顧客ごとの生成AI利用環境と、体制や活用段階に応じた導入・運用支援を一体で提供する。

いずれのメニューも、AIアプリの開発・利用に必要な基本機能を備えたアプリケーション基盤を顧客ごとに構築する。また、顧客ごとにMicrosoft Azure環境へ生成AIの利用基盤を構築し、認証やアクセス制御など、企業が生成AIを安全かつ適切に利用するための機能を提供する。

この基盤は特定の大規模言語モデル（LLM）に依存せず、用途や要件に応じてLLMを選択し、追加・変更できる。社内文書や業務データから関連情報を検索し、その情報に基づいて回答を生成するRAG（検索拡張生成）に対応するほか、IIJのデータ活用関連サービスや顧客の既存システムとも連携できる。利用するデータや業務領域に応じて環境を拡張できるとしている。

「with Dify」では、ノーコードでAIアプリを開発できるプラットフォーム「Dify」の提供元であるLangGeniusとサービスパートナー契約を締結し、Difyを活用したAIアプリ開発基盤を提供。現場担当者が画面上の直感的な操作で、自らの業務要件に合ったAIアプリを開発できるため、各部門が主体となって生成AIの業務活用を進められるとしている。

「IIJ AI活用支援ソリューション with Dify」で作成したAIアプリの利用画面例

ユーザ認証やアプリ単位のアクセス制御、利用ログの記録といった管理機能も備える。IIJがMicrosoft AzureとDifyの環境構築・運用保守を担うほか、サンプルアプリの提供や開発者向けサポートを通じ、顧客によるAIアプリの内製化を支援する。

一方の「スターター」は、チャットやプレゼンテーション資料の生成、ドキュメントレビューなどのAI機能を備えたIIJ独自開発の生成AI利用基盤を、顧客ごとに構築するメニュー。顧客の業務や要望に応じたAIアプリ、AIエージェントの個別開発にも対応する。

さらに、AIを活用する業務領域やユースケースの検討から、AI利用規程・ポリシーの策定、RAGの精度向上、導入後の運用改善まで、顧客の体制や活用段階に応じて伴走型で支援するとしている。