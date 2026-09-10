フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は9月8日、「フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜不正アプリのインストールへ誘導するフィッシングメール (2026/09/08)」において、Android向け不正アプリへ誘導するフィッシングの報告を受けているとして緊急情報を公開した。攻撃者は既存アプリの移行やポイントプレゼントを装って悪意のあるアプリを提案するという。

『1万5622ポイント』『3,000円OFF』などで誘導

メールの件名として、以下が確認されており注意が必要(下記以外の件名が使われている可能性もある)。

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これら件名の一部からは不可視のUnicode文字「U+200B」、「U+200D」、「U+FEFF」などが確認されている。これらはメールフィルターによる検出を回避する目的で挿入されており、セキュリティ保護を突破して受信する可能性がある。

不正アプリに誘導するフィッシングメールの文面例 出典：フィッシング対策協議会

不正アプリに誘導するフィッシングサイトの例 出典：フィッシング対策協議会

偽サイトからAndroid向け不正アプリをインストールさせる

メール本文からは次のURLへのリンクが確認されている(下記以外のURLが使われている可能性もある)。

https://aj●●●●.com/●●●●

https://be●●●●.com/●●●●

https://ct●●●●.com/●●●●

https://gz●●●●.com/●●●●

https://hg●●●●.com/●●●●

https://il●●●●.com/●●●●

https://jys●●●●.com/●●●●

https://ku●●●●.com/●●●●

https://mz●●●●.com/●●●●

https://np●●●●.com/●●●●

https://op●●●●.com/●●●●

https://pointredemption●●●●.com/●●●●

https://qianyuji●●●●.com/●●●●

https://qx●●●●.com/●●●●

https://rk●●●●.com/●●●●

https://wod●●●●.com/●●●●

https://zlv●●●●.com/●●●●

https://zr●●●●.com/●●●●

誘導先のWebサイトとしては、次のURLが確認されている。

https://raku.long●●●●.com/

https://raku-point-●●●●.com/

https://point-●●●●.com/

フィッシング対策協議会に報告されている内容

報告されている詳細内容は次のとおり。

「楽天e-NAVI(Web明細)の提供を今月末で終了いたします 移行特典3,000ポイント進呈」、「いつも楽天カードをご利用いただき、誠にありがとうございます。楽天市場「ラッキーナンバーキャンペーン」の対象番号が発行されました。お客様の番号が当選番号と一致した場合、特典ポイントを進呈いたします」、「このたび楽天銀行は創業25周年を迎え、日頃の感謝を込めて、現金プレゼントキャンペーンを実施いたします」などの内容のメールが送付される。リンク先の偽サイトから配信されるAndroidアプリをインストールすると、認証情報や個人情報の窃取およびマルウェアに感染する可能性がある

2026年9月8日の段階でフィッシングメールの配信は継続している

キャンペーンの紹介メールを受け取った場合は、メールのリンクには触れず、公式サイトに直接アクセスしてキャンペーンの存在を確認することが推奨される。キャンペーンが確認できない場合はフィッシングメールと評価して無視することが望まれる。

フィッシング対策協議会は、フィッシングサイトやフィッシングメールを発見した際には同協議会まで報告してほしいと呼びかけている（参考「フィッシング対策協議会 Council of Anti-Phishing Japan | フィッシングの報告」）。