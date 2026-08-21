マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、8月31日（月）まで10周年感謝祭を開催中。インプレス／C＆R研究所／マイナビ出版が発行する約700タイトルのIT電子書籍が最大90％OFFとなっている。このセールの一環として、『プロダクトマネジメントの教科書』（マイナビ出版刊）の電子書籍（PDF版）を、通常価格4,048円のところ、特別価格500円で購入できる72時間限定キャンペーンが開催中だ。開催期間は8月23日（日）24：00まで。

キャンペーンの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」のキャンペーン特設ページにて確認することができる。

『プロダクトマネジメントの教科書』は、プロダクトマネージャー（PM）の役割を起点に、ユーザーインサイトやデータ分析、分析的な問題解決、プロダクトデザイン、技術、仕様書の作成までを体系的に解説している書籍。エンジニアにとっては、要件の背景や優先順位の根拠を理解し、PMやデザイナーと同じ視点で議論するための実践的な土台となる。

さらに、スコープ定義、インクリメンタル開発、プロダクトローンチ、ロードマップ、優先順位付けといった内容は、日々の開発業務と直結する。単に依頼された機能を実装するのではなく、限られた時間やリソースのなかで、どの課題に取り組むべきか、どの段階で市場に出し、データをもとにどう改善するかを考えられるようになる。

8月23日24時までの限定セール対象書籍

『プロダクトマネジメントの教科書』 （マイナビ出版）

Jackie Bavaro／Gayle Laakmann McDowell（著）、竹村光（訳）

割引価格：500円（通常価格4,048円、キャンペーン特別価格）

プロダクトマネジメント関連の主なセール対象書籍（8月31日24時まで）

『アジャイルなプロダクトづくり 価値探索型のプロダクト開発のはじめかた』（インプレス）

市谷聡啓（著）

割引価格：1,265円（通常価格2,530円、50%オフ）

『ソフトウェアアーキテクトのための意思決定術 リーダーシップ／技術／プロダクトマネジメントの活用』（インプレス）

Srinath Perera／島田浩二（著）

割引価格：1,650円（通常価格3,300円、50%オフ）

『ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント基礎講座』（シーアンドアール研究所）

金田光範／入月康晴（著）

割引価格：1,378円（通常価格2,297円、40%オフ）

『The Elements of User Experience』（マイナビ出版）

Jesse James Garrett（著）、ソシオメディア株式会社（訳）、上野学・篠原稔和（監訳）

割引価格：1,370円（通常価格2,379円、50%オフ）

編集部メモ

Claude CodeをはじめとするAIコーディングツールの進化により、コードの生成やテスト、リファクタリングは、これまで以上に効率化されつつある。実装のスピードが高まる一方で、エンジニアには「何をつくるべきか」「誰のどの課題を解決するのか」を見極める力がより強く求められている。AIは指示されたものを素早く形にできるが、その指示が事業やユーザーの価値につながるかを判断するのは人間の仕事だからだ。

そこで役立つのが、マイナビ出版の『プロダクトマネジメントの教科書』。本書の魅力は、PMの専門知識だけにとどまらない点にもある。権限に頼らず周囲を動かす影響力、他部門とのコラボレーション、コミュニケーション、リーダーシップ、キャリア設計まで幅広く扱っている。将来PMを目指すエンジニアはもちろん、技術の専門性を生かしてプロダクトづくりに深く関わりたい人にも有益である。実務中に必要な情報を確認できる辞書としても使える、496ページの総合的な一冊だ。

AIによって「つくる」ことのハードルが下がるいま、エンジニアの価値は、技術を事業成果やユーザー価値へ結びつける力にある。その視点を身につける機会として、本書は最適である。

「Tech Book Zone Manatee」とは？

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。