NordVPNが4月21日、脅威エクスポージャー管理プラットフォーム「NordStellar」と共同で、ダークウェブマーケットプレイスの約75,000件の出品情報を分析した結果を発表した。

日本のクレジットカード情報が世界で最も高値で取引されている。さらに、NetflixやSNSなど日常的に利用されるアカウントも売買されている実態が明らかになった。身近なサービスの多くが、すでに“売買される対象”になっている。

NordVPNがダークウェブ上の約75,000件の出品データを分析した結果から、個人・企業を問わず情報が“商品化”されている現状が浮き彫りになった。

ダークウェブでは何が売られているのか？

ダークウェブでは、クレジットカード情報、メールアカウント、SNSや動画配信サービス、ゲームのアカウントなど、さまざまな情報が売買されている。

盗まれた日本のクレジットカード情報の中央値は27ドル（約4,000円）で、世界で最も高い水準となった。

個人のメールアカウントは1件あたり約1ドル（約150円）で大量に流通しているが、企業アカウントの認証情報はより高値で取引されている。

日本のOffice 365アカウントは中央値26.50ドル（約3,900円）、GoDaddyアカウントは最大29.50 ドル（約4,360円）で取引されているという。

SNSアカウントはFacebook約38ドル（約5,600円）、TikTok約60ドル（約8,900円）、Instagram 約40ドル（約5,900円）で取引されていることがわかった。

また、動画配信サービスはNetflix約4.55ドル（約670円）と低価格で流通しており、第三者が容易に他人のアカウントへアクセスできる状況が生まれている。

ゲームアカウントではSteam約80ドル（約11,800円）、PlayStation Network約150ドル（約22,200円）と高値がつくケースも確認されている。

暗号資産取引所のアカウントは、ダークウェブ上で高額な商品の一つとされる。Coinbaseは中央値107.50ドル（約15,900円）、 Binanceは160ドル（約23,700円）で取引されているという。

このように、アカウントの種類によって価格は大きく異なり、用途や悪用のしやすさが価格差に反映されている。

日本のクレジットカード情報はなぜ高いのか？

日本のクレジットカード情報は流通量が少ないため、希少性の高さから高値で取引される傾向がある。

日本やシンガポールなど、流通量が少ない国のデータはプレミアム価格で取引されるとされる。

一方、米国のカード情報は流通量が多く「コモディティ化」が進んでおり、価格は比較的安価だ。

実際、盗まれたクレジットカード情報の出品の70％以上が北米由来であり、アジア由来はわずか4.8％にとどまっている。

こうした状況から、日本のカード情報は犯罪者にとって“価値の高いターゲット”となっている可能性がある。

企業アカウントはなぜ個人より高額なのか？

企業アカウントはネットワーク侵入の足がかりとなるため、個人アカウントよりも高値で取引される傾向がある。

企業のメールアカウントやクラウドサービスの認証情報は、内部システムへのアクセスにつながる可能性がある。

そのため、こうした情報を売買する「イニシャルアクセスブローカー」と呼ばれる犯罪者も存在している。

なぜ情報漏洩は起きるのか？

こうした個人情報はどうして漏洩するのだろうか。

個人情報はマルウェア感染やフィッシングなど、複数の経路で不正に取得されている。

企業からのデータ漏洩や不正アクセスによって、認証情報が外部に流出するケースも確認されている。

一方で、流出した情報がどのように扱われているかは可視化されにくく、ユーザーが実態を把握することは容易ではない。

個人や企業はどう対策すべきか？

個人情報漏洩のリスクを軽減する対策としては、以下がある。特に重要なのは、パスワードの使い回しを避け、多要素認証を設定することだ。

すべてのアカウントにパスワードを使い分け、多要素認証を設定する

オンラインで共有する個人情報を最小限に抑える

銀行の取引明細を定期的に確認する

「高値で取引されている」という事実は、それだけ狙われやすい対象であることを意味する。