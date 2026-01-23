Windows Centralは1月21日(米国時間)、「Windows 11 apps like Notepad are suddenly broken with error 0x803f8001｜Windows Central」において、Windows 11の一部アプリがエラーコード「0x803f8001」で起動できない可能性があると報じた。

影響を受けたシステムでは、ファイルシステムエラー「-2143322111」を引き起こす可能性もあるという。

Microsoftのバックエンドに不具合か

この不具合はユーザーの報告で明らかになった。いずれも1月21日(現地時間)に報告し、前触れなく不具合に遭遇していることから、Microsoftサーバ側で何かしらの問題が発生したのではないかと推測されている。

影響を受けるアプリの範囲は特定されていないが、次のアプリの報告が多くみられる。

メモ帳(Notepad)

Snipping Tool(切り取り領域とスケッチ)

Alienware Command Center

Xbox Ally

ROG Ally Armoury Crate

不具合の共通点はエラーコード「0x803f8001」の発生。独立アドバイザーのHarold Milan氏は、Microsoftコミュニティサイトの返信で次のように述べ、Microsoft Storeアプリまたは関連システムに不具合が発生した可能性を指摘している。

「Microsoft Storeのエラー「0x803F8001」は通常、ストアがアプリのライセンスを正しく検証できない場合に発生し、組み込みアプリまたはストアに依存するアプリが開けなくなったり更新できなくなったりします」

続けて同氏は「Microsoft Storeキャッシュをリセットする」などのいくつかの解決策を提案。これら作業を行うことでデータを失うことなく回復できる可能性を伝えている。しかしながら、この作業を実施したWindows Centralは「効果はありませんでした」と述べ、解決しなかったことを明らかにしている。

改善の報告とMicrosoftの対応

不具合発生の翌日から「自然に解決した」などの報告が確認されている。Microsoft側で対策を行った可能性があり、一部ユーザーへの影響を軽減したとみられる。また、Windows CentralはWindows 11向け1月のセキュリティ更新プログラム「KB5074109」をインストールすることで問題が解決したケースを伝えている。

本稿執筆時点において不具合の原因や解決策、Microsoft側の対応など、一切の情報が確認できていない。Windows Centralは「MicrosoftおよびASUSは問題を認識している」と説明しており、近日中の修正および情報公開が見込まれている。