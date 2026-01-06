楽天グループ（以下、楽天）は1月5日、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」のスマートフォンアプリに、エージェント型AIツール「Rakuten AI」を搭載したことを発表した。

これにより、「楽天市場」のAIコンシェルジュがユーザーとの対話を通じてニーズを分析し、最適な商品選びのサポートと商品との新しい出会いを創出するディスカバリーショッピング体験を提供するという。

ユーザーは「楽天市場」アプリのホーム画面右下にあるアイコンから「Rakuten AI」にアクセスし、希望予算、購入目的、活用シーンなどをテキストや音声、画像を用いて入力することで、欲しい商品を手軽に検索できる。

また、AIコンシェルジュからの質問に答えながら対話を進めることで、潜在的なニーズが明らかになりやすくなるなど、より商品提案の精度が高まる。「楽天市場」における約5億点の膨大な商品群から条件や目的に合った理想の商品を見つけられるようになるとのことだ。

提案する商品情報は「楽天市場」の商品情報や価格比較情報に加えて、気候や流行、社会情勢など世の中のトレンドもWebの自然検索結果から反映される。そのため、ユーザーが買い物の際に必要な情報を包括的に提案できる。

今後は楽天が運営するEコマースサービスから得られるマーケティングデータを活用し、ユーザーのニーズにより合致した商品提案を予定する。同社は提案精度の継続的な向上を通じて、一人一人にパーソナライズされた買い物体験の提供を目指す。