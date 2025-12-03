BIPROGYは12月2日、セキュリティを中心に据えた運用体制の最適化を支援する「Microsoft 365 運用支援サービス」を提供開始した。

同サービスは、Microsoft 365を利用する上で、セキュリティ基準を維持・管理し、運用で生じる課題やニーズに対する設定およびポリシーの見直し・再設計を行いながら、継続的に信頼性の高い環境を維持する。

「Microsoft 365 運用支援サービス」の概要

Microsoft 365は、柔軟な働き方を支える業務基盤として広く活用されているが、導入後の運用には継続的な管理と専門的な対策が必要。特に、ID管理やデバイス管理などの運用では、技術的な複雑さや体制の限界からセキュリティ対策が後手に回りやすい。

こうした状況を踏まえ、同サービスは、Microsoft 365を利用する上で、セキュリティリスクの主要な発生源である4つの領域を網羅し、相互に関わり合いながらセキュリティ強化と運用効率化を実現し、問い合わせ対応も含めた継続的な支援を実施する。

「Microsoft 365 運用支援サービス」のメニュー

「Microsoft 365 運用支援サービス」は以下の4つのメニューから構成されている。

ID & アクセス管理サービス

Microsoft Entra IDを中心に、クラウドID のユーザー管理、条件付きアクセスポリシーの設計、セキュリティ監視、アプリケーション連携（SAML/SCIM）の証明書の更新、利用状況レポートの作成などを通じて、ID管理の効率化とセキュリティー強化を支援する。

コラボレーションツール運用サービス

Exchange Online ProtectionやTeamsポリシーなどのセキュリティ対策、セキュリティ監視、メールボックス・電話帳・メールフローの管理、チーム・ゲストの管理、利用状況のレポート作成などを通じて、コミュニケーション基盤の安定運用を支援する。

PC & スマートデバイス管理サービス

Microsoft Intuneを活用した一元管理に必要なコンプライアンスポリシーの適用を含むセキュリティ対策、セキュリティ監視、デバイス管理、アプリケーション配布のバージョンアップ対応、利用状況のレポート作成などを通じて、社内外の端末管理を効率化し運用全体をサポートする。

セキュリティー監視運用サービス

Microsoft Defender for EndpointおよびMicrosoft Defender for Cloud Appsを活用し、セキュリティ対策の実装、脅威検知・監視、利用状況の把握、問い合わせ対応まで一貫して支援する。