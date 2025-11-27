キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は11月27日、ITインフラサービス「SOLTAGE」の新たなセキュリティ運用サービスとして、Cato Networksが提供するネットワーク機能とセキュリティ機能を統合したクラウドサービス「Cato SASEクラウド」を対象にSOC(Security Operation Center)サービスを2026年3月から提供を開始すると発表した。

新サービスの概要

昨今、インターネットに接続されたIT資産に対するネットワークとセキュリティ管理の高度化を目的にSASE(Secure Access Service Edge)の導入・利用が進んでいるが、運用には高度な専門知識と即時対応体制が不可欠であり、自社のみでの運用は困難だという。

このような状況のなか、常時異常を監視し、セキュリティログやイベントの適切な管理、脅威検出時の迅速な対処を行うSOCの役割を、外部の専門組織に委託する企業が増加している。

新サービスではCato SASEクラウドによる脅威検出と対策を顧客に提供し、インシデント発生時には初動対応から恒久対応の立案、提案までを一貫して担う。また、Cato SASEクラウドの利用状況を定期的に分析し、セキュリティ観点からのレポートも行う。

また、SOCに収集されたログや発報されたアラートはAIで自動的に相関分析し、脅威度と緊急度を評価してインシデントをシナリオ化したうえで、対処方法を提示する。

AIによる分析の結果、マルウェア感染などが疑われる端末については、SOCシステムから端末にインストールされているMDR(Managed Detection and Response)ソフトウェアに指示を出し、人手を介さず自動的にネットワークから隔離。

従来の人手による分析に依存したSOCとは異なり、AIによる相関分析や自動隔離などの自動化機能を実装することで、SOCの外部委託でネックとなる利用料金の低減を実現したという。

今後、SOCサービスの連携対象サービスを順次拡充していく方針だ。なお、価格は月額30万円(税別)～。