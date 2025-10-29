Windows Centralは10月27日(米国時間)、「Windows 11's Taskbar search box is getting a handy upgrade soon｜Windows Central」において、MicrosoftがWindows 11の新機能「コピーと検索(Copy & Search)」を発表したと伝えた。この新機能によりテキストをコピーした際の検索エクスペリエンスが向上するという。

Windows Searchへのアクセスを効率化

Microsoftの発表によると、新機能「コピーと検索(Copy & Search)」はクリップボード内のテキストをワンクリックで検索する機能とされる。Windows上でテキストをクリップボードにコピーすると、タスクバーの検索ボックスがハイライト表示され、検索ボックス横のアイコンをクリックすると貼り付け操作が実行されるという。

実際には、検索する際に貼り付け後にEnterキーを入力する必要がありワンクリック操作とは言えないが、フォーカス移動とショートカットキー「Ctrl+V」の入力を省略することができる。業務効率の改善を意識した機能で、ローカル検索およびBingを使用したWeb検索が効率化される。

Windows Insider Programに展開を開始

同機能はWindows Insider ProgramのDevチャネル向けリリースとなるWindows 11プレビュービルド26220.6982(KB5067109)に搭載された。Windows Centralは今後数ｶ月以内に正式リリースされる可能性があると伝えている。